Energie Cottbus: Maximilian Krauß wehrt sich gegen schwere Vorwürfe von Trainer Pele Wollitz

Spielplan

Tabelle

"Ich finde den Zeitpunkt Montag respektlos gegenüber dem Arbeitgeber Cottbus und respektlos gegenüber den Mitspielern", sagte Wollitz auf der Spieltags-Presskonferenz zur Personalie Krauß. Die Suspendierung sei laut dem 59-Jährigen "alternativlos" gewesen. Die Einigung zwischen Krauß und Hansa sei laut Wollitz "schon vor Wochen" erfolgt. Neben dem Zeitpunkt der Einigung mit Rostock kritisierte Wollitz seinen Flügelspieler Krauß auch noch für einen angeblichen Leistungsabfall im Saisonfinish. "Bis zum 24. Spieltag haben wir ihn auf ein anderes Niveau gehoben, da war er der beste Wechselspieler der 3. Liga", stellte Wollitz klar. Krauß hat in der laufenden Drittliga-Saison acht Treffer erzielt und zudem drei Torvorlagen beigesteuert. Dennoch hagelt es Kritik an der sportlichen Entwicklung von Krauß. "Da habe ich zwei Szenen gezeigt, wo der Spieler im Fokus der Situation stand. Wenn jemand zwischen 34 und 35 km/h läuft, aber da nachweislich nur 29 km/h - das sind alles so Themen", sagte Wollitz bezugnehmend zur Videoanalyse nach dem Cottbusser Drittliga-Spiel gegen Absteiger Unterhaching.

Energie Cottbus: Krauß wehrt sich gegen Trainer-Schelte Der suspendierte Flügelspieler wollte die Kritik des zweitligaerfahrenen Trainers nicht auf sich sitzen lassen. "Ich bin geschockt über die haltlosen Aussagen meines Trainers", sagte der gebürtige Franke bei "MagentaSport" einen Tag später. "Vertraglich wollten wir bis Ende April Planungssicherheit. Die haben wir mit unserer Zusage am 28. April dort geschaffen, wo wir bedingungslos gewollt waren", schießt Krauß zurück. Damit bezichtigt er Wollitz der Lüge, der davon sprach, dass eine Einigung zwischen ihm und Rostock bereits seit längerem Bestand hat.

Energie Cottbus: Wollitz befeuert Geburtstags-Gerüchte Zudem befeuerte Wollitz auch Gerüchte rund um eine Gelbsperre von Krauß am 25. Spieltag beim Auswärtsspiel in Stuttgart. Demnach soll sich der nun suspendierte Krauß Mitte März in der Partie gegen Verl (1:0) absichtlich die fünfte Gelbe abgeholt haben.

Bundesliga-Transfergerüchte: Bayer Leverkusen hat wohl Interesse an Ex-BVB-Star Jadon Sancho 1 / 18 © 2025 Getty Images Jadon Sancho (FC Chelsea/Manchester United)

Ex-BVB-Star Jadon Sancho könnte wohl laut "Sun" im Sommer 2025 in die Bundesliga zurückkehren. Demnach soll Bayer Leverkusen Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen haben. Aktuell ist Sancho noch von seinem Stammverein Manchester United an den FC Chelsea verliehen, soll bei den "Red Devils" aber in den Planungen keine wirkliche Rolle mehr spielen. Daher sei ManUtd dem Bericht nach bereit, ... © 2025 Getty Images Jadon Sancho (FC Chelsea/Manchester United)

... Sancho für 23 Millionen Euro ziehen zu lassen. Allerdings dürfte ein Sancho-Wechsel zu Bayer nur realistisch sein, wenn der Offensivspieler deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nimmt. Aktuell soll er jährlich 16 Millionen Euro bei ManUtd verdienen. Zuletzt wurde auch über eine BVB-Rückkehr Sanchos spekuliert, allerdings sollen die Dortmunder Bosse von dieser Idee mittlerweile Abstand genommen haben. © IMAGO/DeFodi Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Eric Dier verlässt den FC Bayern, Min-jae Kim darf bei einem passenden Angebot gehen - und wann Hiroki Ito nach seiner Verletzung zurückkehrt, ist noch unklar. Und nun droht der Bayern-Abwehr wohl auch noch ein Abgang von Dayot Upamecano. Wie der "kicker" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, hat der Verteidiger aktuell eine Verbindung mit Paris Saint-Germain ... © IMAGO/Lackovic Dayot Upamecano (FC Bayern München)

"Upa" ist noch bis 2026 vertraglich gebunden. Verhandlungen über eine Verlängerung sind aber ins Stocken geraten. Die Mega-Verträge für Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich sind auch bei dem Franzosen angekommen, ähnliche Forderungen wären nicht vewunderlich. Sollten sich Klub und Spieler nicht einigen, dürfte er noch in diesem Sommer verkauft werden, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern. © Getty Images Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Bayer Leverkusen muss um seine Stars kämpfen. Nun droht auch ein Abgang von Jeremie Frimpong. Laut Transferexperte Fabrizio Romano zeigt der FC Liverpool großes Interesse an dem Rechtsverteidiger. Dort soll der 24-Jährige die Nachfolge von Trent Alexander Arnold antreten. Frimpong soll bereits seit Monaten mit einem Wechsel auf die Insel liebäugeln. Eine kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro könnte weiteren Schwung in die Sache bringen. © Alberto Gardin Davide Ancelotti (Real Madrid)

Bei RB Leipzigs Trainersuche soll wohl Davide Ancelotti, Sohn von Carlo Ancelotti, eine Rolle spielen. Wie unter anderem die "Bild" berichtet, haben die "Roten Bullen" den Co-Trainer Real Madrids bereits kontaktiert haben. Ancelotti hat in Madrid noch Vertrag bis 2026 - doch die Zeichen seines Vaters stehen auf Abschied. Dann könnte auch Davide frei werden... © ZUMA Press Wire Davide Ancelotti (Real Madrid)

... dadurch, dass Ancelotti seit rund zwölf Jahren im Trainerstab seines Vaters ist, spricht der 35-Jährige mehrere Sprachen - darunter auch Deutsch aus der Zeit beim FC Bayern. Er soll bei den Leipzigern neben den Wunschkandidaten Cesc Fabregas und Oliver Glasner als Alternative gelten. © Uwe Kraft Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Der FC Bayern München ist für die kommende Saison wohl auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane. Dabei sollen die Bayern wohl auch Patrik Schick auf der Liste haben. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat der FCB das Management des Stürmers von Bayer Leverkusen bereits angefragt, ob der Tscheche sich einen Wechsel nach München vorstellen kann... © Jan Huebner Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

... Die Leverkusener sollen wohl bereit sein, den 29-Jährigen für 25 Millionen Euro gehen zu lassen - stellt sich nur die Frage, ob dieser Preis auch für die Münchner als direkte Konkurrenz gilt. © Borussia Moenchengladbach via Getty Images Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

In der bisherigen Bundesliga-Saison gelangen Tim Kleindienst 16 Tore und neun Vorlagen. Überragende Werte, die den Stürmer auch ins Schaufenster der Premier League stellen. Laut dem Portal "CaughtOffside" zeigt ein englisches Quartett Interesse an dem deutschen Nationalspieler - namentlich die Wolverhampton Wanderers, der FC Everton, Tottenham Hotspur und West Ham United. Demnach seien die Klubs bereit, bis zu 35 Millionen Euro für Kleindienst in die Hand zu nehmen. © Borussia Mönchengladbach via Getty Images Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

Neben den genannten Vereinen werfen auch die AC Mailand, die AS Rom und der FC Bayern einen Blick auf ihn. Kleindienst, der erst im vergangenen Sommer nach Gladbach gewechselt ist, will einen nächsten Schritt im Sommer nicht ausschließen. Ein Verbleib bei der Borussia, bei der der 29-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag steht, ist aber dennoch möglich. © 2025 Getty Images Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Noch ist der Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid nicht offiziell. Trotzdem soll der Trainer schon planen, Piero Hincapie mit in die spanische Hauptstadt zu nehmen. Wie das spanische Online-Portal „Relevo“ berichtet, habe der 23-Jährige eine Aufstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem bis 2029 laufenden Vertrag in Leverkusen. Angeblich sei es aber auch denkbar, dass er für 40 Millionen seinem Coach nach Madrid folgt. © 2025 Getty Images Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler aus Ecuador ist bei Alonso in Leverkusen gesetzt und hätte wohl auch in der zuletzt schwächelnden Hintermannschaft von Real gute Einsatzchancen. Da Bayer seit Sonntag den Titel in der Bundesliga auch rechnerisch nicht mehr verteidigen kann, wird mit einer baldigen Entscheidung über Xabi Alonsos Zukunft gerechnet. © 2024 Getty Images Daniel Peretz (FC Bayern München)

Der FC Bayern und Daniel Peretz werden im Sommer höchstwahrscheinlich - per Leihe oder Verkauf mit Rückkaufklausel - getrennte Wege gehen. Eine klare Option ist für den Israeli offenbar der HSV. Laut Informationen von "Sky" haben bereits konkrete Gespräche stattgefunden. Die Münchner sollen über diese auch bereits informiert sein. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Daniel Peretz (FC Bayern München)

Peretz soll sich einen Wechsel nach Hamburg insbesondere im Aufstiegsfall vorstellen können. Zwar verfügt der HSV mit Heuer Fernandes und Matheo Raab über zwei gute Keeper, jedoch hätte Peretz dennoch realistische Nummer-eins-Chancen. Zuletzt wurde Frankfurt als Option gehandelt, jedoch müsste sich Peretz dort gegen den aktuell verletzten Kaua Santos und Kevin Trapp behaupten. © Getty Images Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Laut "Sky Sports" prüft Manchester United wohl eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Abwehrstar Jonathan Tah. Der 28-Jährige hat bereits seinen Abschied von den Rheinländern zum Saisonende angekündigt. Am 30. Juni läuft der Vertrag des Nationalspielers aus, entsprechend kann Tah ablösefrei wechseln. Zuletzt wurden auch der FC Bayern, Inter Mailand und der FC Barcelona mit einer möglichen Tah-Verpflichtung in Verbindung gebracht. © Eibner Kingsley Coman (FC Bayern München)

Flügelflitzer Kingsley Coman gilt als möglicher Verkaufskandidat der Bayern für den Sommer 2025. Laut "CaughtOffside" soll der frischgebackene Meister FC Liverpool Interesse am 28-Jährigen haben und ein Angebot vorbereiten. Als Preisschild wird im Bericht eine Summe im Bereich von etwa 40 Millionen Euro genannt. Comans Vertrag beim FCB läuft läuft noch ... © 2025 Getty Images Kingsley Coman (FC Bayern München)

... bis zum Sommer 2027, allerdings gilt er wegen seines kolportierten Jahresgehalts von 17 Millionen Euro als einer Topverdiener und könnte deshalb den Sparmaßnahmen des FCB zum Opfer fallen. Im Bericht wird erwähnt, dass die Personalie Coman bei Liverpool mit Diogo Jota verknüpft sein soll. Wenn die "Reds" einen Jota-Abnehmer finden, würde dies das Interesse an Coman deutlich intensivieren.