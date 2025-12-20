Fußball: Neuer Turnierrhythmus - Afrika-Cup ab 2028 in größeren Zeitabständen

Damit der Afrika-Cup besser in den internationalen Fußballkalender passt, soll der Turnierrhythmus verändert werden.

Der Afrika-Cup ändert seinen Turnierrhythmus und findet ab 2028 alle vier Jahre statt. Diese Änderung solle den globalen Fußballkalender harmonisieren, wie Präsident Patrice Motsepe vom Afrikanischen Fußballverband (CAF) am Samstag am Vorabend des Turnierbeginns der 35. Auflage der Endrunde in Marokko (bis 18. Januar) bekannt gab.

Die Umstrukturierung ist Teil umfassenderer Bemühungen, den Fußball auf dem afrikanischen Kontinent neu zu strukturieren, um ihn mit dem internationalen Spielkalender besser abzustimmen.

Bislang sollte der Afrika-Cup alle zwei Jahre stattfinden. Dieser Rhythmus wurde aber nicht immer gehalten.

Das bislang letzte Turnier wurde im Frühjahr 2024 in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) ausgetragen und vom Gastgeber gewonnen.