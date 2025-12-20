Bundesliga: Eintracht Frankfurt muss sich mit Punkt beim HSV begnügen

Eintracht Frankfurt kann sich nicht mit einem Sieg in die Weihnachtsferien verabschieden. Hugo Larsson rettet den Hessen in Hamburg wenigstens einen Punkt.

Immerhin ein Punkt zum Fest: Dank Hugo Larsson hat sich Eintracht Frankfurt mit einem Unentschieden in die Weihnachtsferien verabschiedet. Die Mannschaft von Dino Toppmöller erkämpfte sich am Samstag beim Hamburger SV ein mühevolles 1:1 (1:1), Larsson (26.) glich kurz nach dem Führungstreffer des HSV aus - Albert Sambi Lokonga (19.) hatte die Hamburger Fans auf den dritten Heimsieg in Serie hoffen lassen.

Frankfurt hübschte durch den wichtigen Punktgewinn noch einmal seine Auswärtsbilanz ein bisschen auf, die Eintracht muss sich im nächsten Jahr aber steigern, wenn erneut die Champions-League-Qualifikation gelingen soll. Die Mannschaft von Merlin Polzin geht hingegen mit einem kleinen Stimmungsdämpfer in die Pause, dennoch belegte der Aufsteiger nur nach dem 3. Spieltag einen der letzten drei Plätze.

"Wir wissen, was der Volkspark in dieser Saison schon für Momente gezeigt hat. Und wir sind gewillt, wieder einen solchen besonderen Moment zu erleben", hatte Polzin vor der Partie über die Heimstärke des HSV gesagt, doch unter anderem mit Jordan Torunarigha, Jean-Luc Dompé, Yussuf Poulsen oder zunächst Fabio Vieira fehlten ihm wichtige Stützen. Auf der anderen Seite waren etwa Ellyes Skhiri, Fares Chaibi, Arthur Theate und Mario Götze nicht dabei - doch dem Unterhaltungswert der Partie tat das kaum einen Abbruch.