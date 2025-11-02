1. FC Köln: Fan nach Reanimation im Krankenhaus

Nach dem Sieg des 1. FC Köln im Aufsteigerduell mit dem Hamburger SV ist es am Sonntagabend zu einem medizinischen Notfall gekommen.

Es habe "einen medizinischen Einsatz im VIP-Bereich der Osttribüne" gegeben, teilte der 1. FC Köln nach dem 4:1 (1:0) in der Bundesliga gegen den Hamburger SV mit: "Die Person ist unter Anwendung von reanimierenden Maßnahmen in einem kritischen Zustand zum Krankenhaus gebracht worden."

Bereits kurz nach dem Schlusspfiff hatte Stadionsprecher Michael Trippel auf den Vorfall hingewiesen, weitere Informationen wurden zu dem Zeitpunkt nicht mitgeteilt.