1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker - Endstand 1:3

  • Aktualisiert: 14.01.2026
  • 23:22 Uhr
  • ran

Am 17. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Im letzten Spiel der Vorrunde trifft der FC Bayern München auf den 1. FC Köln. Die Münchner sind in der laufenden Bundesliga-Saison weiterhin ungeschlagen, während Köln sich aktuell im Tabellenmittelfeld bewegt.

Zwar sind beide Teams in dieser Spielzeit noch nicht in der Liga aufeinandergetroffen, doch ein Duell gab es bereits im DFB-Pokal. Dort hielten die Kölner zunächst gut mit und gingen sogar mit 1:0 in Führung.

Auch interessant: Warum spielt die Bundesliga diese Woche donnerstags?

Noch vor der Pause drehte Bayern jedoch die Partie auf 2:1 und setzte sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Harry Kane erzielte dabei zwei der vier Treffer.

Auch der direkte Vergleich in der Bundesliga spricht klar für den Rekordmeister: Seit 20 Liga-Duellen wartet der 1. FC Köln auf einen Sieg gegen Bayern. Der letzte Erfolg datiert aus der Saison 2010/2011.

1. FC Köln vs. FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

  • Partie: 1. FC Köln vs. FC Bayern München
  • Wettbewerb: Bundesliga; 17. Spieltag
  • Datum: Mittwoch, 14.01.2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

1. FC Köln vs. FC Bayern: Endstand 1:3

1. FC Köln vs. FC Bayern 1:3 - Linton Maina (41.), Serge Gnabry (45.+5), Kim (71.), Karl (84.)

1. FC Köln vs. FC Bayern: Die Aufstellungen

Aufstellung Köln: Schwäbe - Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar - Thielmann, Krauß, Kaminski, Lund - Maina, El Mala - Ache

Aufstellung Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Kim, Ito - Pavlovic, Goretzka - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

FC Bayern zu Gast beim 1. FC Köln heute live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Ja. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln wird live im Free-TV vpon RTL übertragen. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

1. FC Köln - FC Bayern München heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel ist am Mitwoch um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Um den Sender zu empfangen, muss zuvor ein Pay-TV-Vertrag mit dem Anbieter abgeschlossen werden.

Bundesliga heute live: Wo kann ich Köln vs. Bayern im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ gibt's auch einen Livestream bei WOW TV. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Zudem kann das Spiel auch über RTL+ geschaut werden. Auch dafür ist jedoch ein Bezahl-Abo notwendig.

FC Bayern München heute live in Köln: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de

Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von 1. FC Köln vs. FC Bayern

  • Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern München
  • Wettbewerb: Bundesliga; 17. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 14. Januar 2026, 20:30 Uhr
  • Trainer: Lukas Kwasniok (Köln); Vincent Kompany (München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Stream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de
