FC Bayern München: Vincent Kompany hat eine alte Qualität zurückgebracht – ein Kommentar

Der FC Bayern München gewinnt trotz Schwierigkeiten auch in Köln – und zeigt dabei Qualitäten, die er in den Vorjahren vermisste. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Es war eigentlich einer dieser in den letzten Jahren zur Regelmäßigkeit gewordenen Auswärtsauftritte des FC Bayern München in der Bundesliga. Kühle Temperaturen, ein volles Stadion, ein unangenehmer Gegner, der bereit ist, bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Dazu eine Verzögerung durch die Pyroaktion der Heimfans. Es kam, wie es in eben solchen Spielen in den vergangenen Jahren oft kam: Köln ging in Führung, die Bayern wackelten. Ungewohnte Fehlpässe und Ballverluste sowie ein Fehler von Manuel Neuer. Das Spiel der Münchner wirkte unrund, teilweise sogar etwas saftlos. Bayern-Noten in Köln: Zwei Gescholtene überragen

FC Bayern siegt in Köln und feiert beste Hinrunde der Geschichte In den letzten Jahren taten sich die Bayern schwer damit, in solchen Spielen nochmal den Schalter umzulegen und sie am Ende zu gewinnen. Beispielsweise gegen Feyenoord in der Champions League (0:3) oder in Mainz (1:2) in der Vorsaison. Auch der Pokalabend in Saarbrücken, das 0:1 gegen Bremen, das 2:3 in Bochum oder das 2:2 in Freiburg in der Saison 2023/24 sind gute Beispiele.

Bayern strauchelte häufiger, als man es von ihnen in den 2010er Jahren gewohnt war. Vor allem aber entstand der Eindruck, dass die Mannschaft nicht in der Lage war, sich aus komplizierten Phasen zu befreien. Wenn es nicht lief, dann lief es eben nicht.

FC Bayern: Es läuft, aber eigentlich auch nicht Streng genommen läuft es auch jetzt gerade nicht. Zumindest nicht optimal. Die Leichtigkeit aus der ersten Saisonphase ist etwas verloren gegangen. Vor der Winterpause wirkten die Bayern müde, gegen Wolfsburg war die erste Halbzeit wie beim 1. FC Köln nicht gut. Und trotzdem bleibt es bisher bei einer einzigen Saisonniederlage gegen den FC Arsenal. Gegen Wolfsburg schossen die Münchner acht Tore, gegen den FC jetzt immerhin drei. In beiden Spielen gab es am Ende keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Auch gegen Union Berlin zeigte man diese Qualität zweimal – in Bundesliga und Pokal. In Letzterem gelang dem Team von Vincent Kompany dasselbe "Kunststück" schon einmal in Köln, als sie einen Rückstand in einen 4:1-Sieg drehten. Bayern hat in dieser Saison beeindruckende Nehmerqualitäten. Das liegt vor allem daran, dass sie sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Sie glauben an sich, verfallen nicht in Panik und spielen den berühmten Stiefel herunter. Selbst Rotation verunsichert die Bayern nur minimal.

Vincent Kompany hat dem FC Bayern das Selbstverständnis zurückgebracht Zwar merkt man dem Team an, wenn die Achse auf mehreren Positionen verändert wird, aber meist braucht es nur etwas Anlaufzeit, um ins Rollen zu kommen. Kompany vertraut seinen Spielern. Auch dann, wenn die Kritik von außen riesig ist. Er hätte in Köln wieder auf Tom Bischof setzen können, der gegen Wolfsburg ein gutes Spiel im Mittelfeld machte. Aber er rotierte Leon Goretzka in die Startelf. Trotz all der Kritik, die der Routinier von außen einstecken musste. Goretzka zahlte das Vertrauen mit einer starken Leistung zurück. Selbiges gilt für Min-jae Kim. Herbe Klatsche für Gladbach - Hoffenheim zerlegt die Borussia Das Trainerteam fährt einen ganzheitlichen Ansatz und wird dafür von den Spielern belohnt. Oft war es im Winter einer Saison so, dass Zweifel aufkamen. Dass der Trainer mit dem Rücken zur Wand stand, weil es um einzelne Spieler unruhig wurde. Typische Dynamiken setzten ein, die auch die Leistung beeinflussten.

