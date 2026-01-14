Der FC Bayern München schlägt den 1. FC Köln mit 3:1. Vor allem ein viel gescholtenes Duo weiß beim schweren Auswärtsspiel zu überzeugen. Von Justin Kraft Lange tut sich der FC Bayern München am 17. Spieltag der Bundesliga beim 1. FC Köln schwer. Doch wie schon im DFB-Pokal gelingt dem FCB die Wende nach einem 0:1-Rückstand. Während einige etablierte Leistungsträger in Köln einen schweren Stand haben, überzeugen diesmal Spieler aus der zweiten Reihe, die in den vergangenen Monaten oft hart kritisiert wurden. Und auch Lennart Karl schraubt weiter an seiner Torquote – diesmal als Joker von der Bank. Die Bayern wackeln wieder ein bisschen, fallen aber weiterhin nicht. ran hat die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars.

Manuel Neuer Pariert schon in der zweiten Minute stark mit dem Fuß. Sieht beim 0:1 ganz schlecht aus und "pariert" den Ball ins Tor. Gute Parade nach etwas mehr als 55 Minuten gegen Kaminski. Wird sonst kaum in Szene gesetzt. ran-Note: 4

Konrad Laimer Sein Ballverlust nach etwas mehr als einer Minute führt zur ersten richtig guten Chance des 1. FC Köln. Sieht auch defensiv in den ersten Minuten nicht sattelfest aus. Ein gebrauchter Tag für den Österreicher, dem wenig gelingt. ran-Note: 5 Auch interessant: FC Bayern München - "Morgen sofort in den Scanner": FCB sorgt sich um Konrad Laimer

Min-jae Kim Reagiert nach Laimers Ballverlust schnell und kann El Mala zumindest nach außen drängen und den Schusswinkel so verkleinern. Spielt allgemein richtig gut, gewinnt in der zweiten Halbzeit ein wichtiges Laufduell gegen Kaminski, der sonst allein vor Neuer gewesen wäre. Krönt seine sehr starke Leistung mit dem Tor zum 2:1 (71.). ran-Note: 1

Jonathan Tah Beim 0:1 weicht Tah zu lange zurück – oder hat alternativ keine gute Absprache mit Kim. Beide lassen sich fallen, statt den ballführenden Spieler zu attackieren und nur mit einem Spieler die Tiefe abzusichern. In anderen Situationen sieht er defensiv besser aus, hat Ache meist gut im Griff. Nach 67 Minuten wird der Innenverteidiger ausgewechselt. ran-Note: 3

Hiroki Ito Wirkt unsicher im Spiel mit dem Ball. Einer seiner Fehlpässe leitet den gefährlichen Abschluss von Ache in der 37. Minute ein. Köln hat sich den Japaner offenbar als mögliche Schwachstelle ausgeguckt. Immer wieder ist Ito frei im Aufbauspiel. Mit der Verantwortung scheint er manchmal überfordert zu sein, macht aber auch keine gravierenden Fehler. In der 71. Minute legt er stark per Kopf in die Mitte und sammelt so einen Assist. ran-Note: 3

Leon Goretzka Macht kein schlechtes Spiel und versucht immer wieder Impulse zu setzen. Ist offensiv in der Entstehung mancher Angriffe beteiligt und scheitert selbst nur knapp per Seitfallzieher. Spielt kurz vor der Pause eine starke Verlagerung, die in Gnabrys Ausgleich resultiert. Im zweiten Durchgang ist Goretzka immer häufiger als Spielmacher zu sehen und macht seine Sache gut. Sein Steckpass in der 60. Minute führt beinahe zu einer Großchance von Diaz. Spielt einen sehenswerten Chipball auf Karl (70.). ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Ist viel unterwegs, versucht Verbindungen herzustellen und bemüht sich darum, das Spiel anzukurbeln. Das gelingt ihm aber nur selten, weil er offensiv die entsprechenden Mitspieler nicht findet. Seine zweite Halbzeit ist besser als die erste. War aber schon dominanter und präziser als gegen Köln. ran-Note: 3

Michael Olise Kommt nur schwer in die Partie. Spielt in der Anfangsphase unter anderem einen Fehlpass ins Zentrum, der beinahe richtig gefährlich wird. Macht auch danach genau so weiter und leistet sich viel zu leichte Fehler. Positiv ist, dass er nicht aufhört und es immer wieder versucht, allerdings bleibt es zu oft beim Versuch. Sein schwächstes Spiel seit Langem. ran-Note: 4

Serge Gnabry Zu Beginn nicht nur wegen des Pyro-Nebels unsichtbar, blüht der Offensivmann nach gut 30 Minuten auf. Erst hat er aus knapper Abseitsposition heraus eine gute Chance, dann zieht er aus großer Distanz ab und ist beinahe erfolgreich. Kurz darauf aber mit einem folgenschweren Ballverlust, der zur Führung der Kölner führt. Macht den Fehler kurz darauf wieder gut – und zwar mit einem Weltklassetor. Drückt den springenden Ball mit dem Fuß aus spitzem Winkel so von oben auf den Rasen, dass er von dort über seine Gegenspieler ins Tor springt. Ein Treffer der Marke "wollte er den so?" Ja, vermutlich genau so. Oder wie Wolff Fuss treffend bei "Sky" kommentierte: "Sowas geht nur, wenn man's kann." Tut sich in der zweiten Halbzeit jedoch weiterhin schwer. Nach 67 Minuten ist Schluss für ihn. ran-Note: 2

Luis Diaz Probiert im ersten Durchgang einiges und hat ein paar Abschlüsse, ohne aber mit einem akute Gefahr auslösen zu können. Arbeitet defensiv viel mit und gewinnt einige wichtige Duelle. Schlägt die Flanke auf Ito, die zum Kim-Tor führt (71.). Ihm fehlt an diesem Abend zwar etwas der Punch, doch über den Kolumbianer wird es immer gefährlich. Auch beim 3:1 von Karl hat Diaz seine Füße im Spiel, spielt diesmal den direkten Assist. ran-Note: 2

Harry Kane Wuchtet seine Mannschaft nach schwacher Anfangsphase mit Pressingmomenten und Ballaktionen nahezu im Alleingang in die Partie. Ist viel unterwegs, holt sich Bälle tief ab und verteilt sie klug. In der zweiten Halbzeit gelingt es ihm allerdings nicht mehr so, Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Glänzt durch ein paar gute Defensivaktionen, Pässe sowie hoher Arbeitsrate. Ihm fehlt aber die letzte Durchschlagskraft offensiv. ran-Note: 3

