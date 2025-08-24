Anzeige
Bundesliga

1. FC Köln: Warum Lukas Kwasniok gegen den 1. FSV Mainz 05 im Heimtrikot coacht

  • Veröffentlicht: 24.08.2025
  • 16:50 Uhr
  • ran.de

Beim Saisonauftakt des 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 fällt Kölns Trainer Lukas Kwasniok mit seiner Kleiderwahl auf. Warum der Coach im Heimtrikot an der Seitenlinie stand.

Bei der Rückkehr des 1. FC Köln in die Bundesliga überraschte Effzeh-Trainer Lukas Kwasniok mit seinem Outfit: Der neue Kölner Coach trug am 1. Spieltag beim Gastspiel der Kölner gegen den 1. FSV Mainz 05 (im Liveticker) das rot-weiß gestreifte Kölner Heimtrikot.

Bei "DAZN" begründete der 44-Jährige die Entscheidung: "Das Trikot lag da, ich finde, es ist absolut gelungen. Diese Kombination fand ich sehr geeignet für das erste Spiel in der Bundesliga. Und hoffentlich wird es ein gutes Omen."

Sein Team lief gegen die rot-gekleideten Mainzer zum 777-jährigen Bestehen des Kölner Doms und im 77. Jahr seit der Vereinsgründung in schwarz-goldenen Jerseys auf.

Schon unter der Woche sagte Kwasniok, er wolle das dunkle Jubiläumstrikot am liebsten auch zum Spiel tragen: "Wenn ich das hier tragen darf, dann werde ich das beispielsweise tragen."

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Bundesliga-Tabelle

  • Der Bundesliga-Spielplan

Gemischte Fan-Reaktionen: "Was soll das denn?"

Trainer im Trikot sind laut DFL prinzipiell erlaubt. Allerdings dürfen sie an der Seitenlinie nur eine andere Trikotfarbe als die Spieler auf dem Platz tragen, um Irritationen zu vermeiden. So griff Kwasniok also kurzerhand zum Heimtrikot.

In den sozialen Medien sorgte Kwasnioks ungewöhnlicher Look für gemischte Reaktionen. "Harte Baumgart-Vibes" attestiert ihm ein User auf X. "Junge, was soll das denn?" fragte ein anderer.

Kwasniok kam im Sommer vom SC Paderborn zum 1. FC Köln.

