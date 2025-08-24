Beim Saisonauftakt des 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 fällt Kölns Trainer Lukas Kwasniok mit seiner Kleiderwahl auf. Warum der Coach im Heimtrikot an der Seitenlinie stand.

Bei der Rückkehr des 1. FC Köln in die Bundesliga überraschte Effzeh-Trainer Lukas Kwasniok mit seinem Outfit: Der neue Kölner Coach trug am 1. Spieltag beim Gastspiel der Kölner gegen den 1. FSV Mainz 05 (im Liveticker) das rot-weiß gestreifte Kölner Heimtrikot.

Bei "DAZN" begründete der 44-Jährige die Entscheidung: "Das Trikot lag da, ich finde, es ist absolut gelungen. Diese Kombination fand ich sehr geeignet für das erste Spiel in der Bundesliga. Und hoffentlich wird es ein gutes Omen."

Sein Team lief gegen die rot-gekleideten Mainzer zum 777-jährigen Bestehen des Kölner Doms und im 77. Jahr seit der Vereinsgründung in schwarz-goldenen Jerseys auf.

Schon unter der Woche sagte Kwasniok, er wolle das dunkle Jubiläumstrikot am liebsten auch zum Spiel tragen: "Wenn ich das hier tragen darf, dann werde ich das beispielsweise tragen."