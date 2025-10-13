Anzeige
bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern: Jerome Boateng bestätigt Einigung mit Coach Vincent Kompany und Rückkehr nach München

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 21:01 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Ex-Profi Jerome Boateng kehrt auf den Trainingsplatz des FC Bayern München zurück. Spätestens Anfang des kommenden Jahres wird es soweit sein.

Jerome Boateng feiert sein Comeback auf dem Trainingsplatz des FC Bayern München. Der Weltmeister von 2014 bestätigte der "Bild", dass er unter Trainer Vincent Kompany eine Hospitanz im Rahmen seiner Übungsleiter-Ausbildung absolvieren werde.

"Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr. Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden“, sagte der 37-Jährige, der als Spieler zwischen 2011 und 2021 für die Münchner aktiv war.

Spätestens zu Beginn des kommenden Jahres soll es soweit sein. Denn er wolle nach eigener Aussage bis Januar noch einige Hospitanzen absolvieren, betonte der ehemalige Profi, der in Zukunft Trainer werden will. "Den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz habe ich erfolgreich absolviert", sagte Boateng.

Anzeige
Anzeige

Kompany und Boateng waren in Hamburg und Manchester Teamkollegen

Dass er unter Kompany hospitieren will, ist sicherlich kein Zufall. Denn die Wege der beiden kreuzten sich in ihrer Karriere häufiger. Sowohl beim Hamburger SV als auch bei Manchester City waren sie eine Zeit lang Teamkollegen.

Boateng selbst tritt seit seinem Karriereende in diesem Jahr nicht mehr sehr häufig gegen den Ball.

"Im Moment gehe ich nur mit meiner Tochter Lamia auf den Fußballplatz. Sie hat Talent und viel Spaß daran", sagte er: "Sie spielt jetzt im Verein und ich möchte sie fördern und unterstützen."

Anzeige
Mehr News und Videos
Groß Olise
News

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 13.10.2025
  • 18:05 Uhr
Kehl KovacUpdate
News

BVB: Kommt einstige Kovac-Entdeckung von Chelsea?

  • 13.10.2025
  • 17:23 Uhr
Rouven Schröder wechselt wohl nach Gladbach
News

Virkus-Nachfolge in Gladbach wohl geklärt

  • 13.10.2025
  • 15:24 Uhr
Bisseck
News

Bisseck zurück in die Bundesliga? Ein Team heiß gehandelt

  • 12.10.2025
  • 22:04 Uhr

FC Bayern statt BVB? Das sagt Nico Schlotterbeck

  • Video
  • 01:55 Min
  • Ab 0
Vobian trifft zum 2:2
News

Eintracht-Frauen verlieren in Freiburg

  • 12.10.2025
  • 17:59 Uhr
Veletzte sich im Nationaltrikot: Alphonso Davies
News

Davies optimistisch: "Zukunft sieht gut aus"

  • 12.10.2025
  • 11:34 Uhr
Malick FofanaUpdate
News

Berater bringt Top-Talent bei Bayern ins Gespräch

  • 11.10.2025
  • 20:50 Uhr
Hamburger SV v FC Kaiserslautern
News

Für Millionen-Summe: HSV plant große Bier-Revolution

  • 11.10.2025
  • 09:35 Uhr
Harry Kane 9 (FC Bayern Muenchen) mit Schlussjubel bei den Fans, Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern Muenchen, DFL, Bundesliga, Saison 2025 2026, Deutsche Bank Park, Hinrunde, 6. Spieltag, 04.10.2025...
News

Kane spricht über seine Zukunft: "Bereit für ehrlichen Austausch"

  • 11.10.2025
  • 09:35 Uhr