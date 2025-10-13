Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Borussia Mönchengladbach: Nachfolge von Roland Virkus wohl geklärt – Rouven Schröder vor Engagement bei Fohlen
- Aktualisiert: 13.10.2025
- 15:24 Uhr
- SID
Rouven Schröder steht offenbar kurz vor der Unterschrift bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem Aus von Roland Virkus scheint die Sportchef-Nachfolge bei den Fohlen geklärt zu sein.
Rouven Schröder wird aller Voraussicht nach neuer Sport-Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach. Der Ex-Profi, der am Samstag 50 Jahre alt wird, wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten vom österreichischen Spitzenklub RB Salzburg zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, wo er die Nachfolge von Roland Virkus antritt.
- Dienstag, 18:00 Uhr live: U21-EM-Quali - Nordirland vs. Deutschland auf Joyn und P7 MAXX
- Jerome Boateng bestätigt Einigung mit Vincent Kompany wegen Hospitanz
- FC Bayern München: Berater bringt Lyon-Talent Malick Fofana ins Gespräch
Der Deal sei "beschlossene Sache", schreibt der "Kurier", einzig die Höhe der Ablösesumme stehe noch nicht fest.
Schröder arbeitete in der Bundesliga bereits für Werder Bremen, den 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig und Schalke 04 als Funktionär. Seit Dezember 2024 ist er in Salzburg tätig, sein Vertrag läuft noch bis Ende 2028. In der Vergangenheit war er bereits mehrfach ein Kandidat bei der Borussia, zu einem Vertragsabschluss kam es aber nie.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Gladbach auch ohne Roland Virkus und Gerardo Seoane im Tabellenkeller
Der 58-jährige Virkus war Ende September zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus einem sehr schwachen Saisonstart. Zwei Wochen zuvor war Trainer Gerardo Seoane entlassen worden.
Unter Interimstrainer Eugen Polanski lief es nur geringfügig besser: Mit drei Punkten aus sechs Spielen ist Gladbach Tabellenvorletzter, am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) ist die Borussia bei Union Berlin zu Gast. Ob Polanski zur Dauerlösung wird, soll auch der neue Sportchef entscheiden.
Auch interessant: Kylian Mbappes Mutter über die Schattenseiten ihres Sohnes: "Er hatte nichts Menschliches mehr an sich"