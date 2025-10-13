Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Borussia Mönchengladbach: Nachfolge von Roland Virkus wohl geklärt – Rouven Schröder vor Engagement bei Fohlen

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 15:24 Uhr
  • SID

Rouven Schröder steht offenbar kurz vor der Unterschrift bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem Aus von Roland Virkus scheint die Sportchef-Nachfolge bei den Fohlen geklärt zu sein.

Rouven Schröder wird aller Voraussicht nach neuer Sport-Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach. Der Ex-Profi, der am Samstag 50 Jahre alt wird, wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten vom österreichischen Spitzenklub RB Salzburg zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, wo er die Nachfolge von Roland Virkus antritt.

Der Deal sei "beschlossene Sache", schreibt der "Kurier", einzig die Höhe der Ablösesumme stehe noch nicht fest.

Schröder arbeitete in der Bundesliga bereits für Werder Bremen, den 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig und Schalke 04 als Funktionär. Seit Dezember 2024 ist er in Salzburg tätig, sein Vertrag läuft noch bis Ende 2028. In der Vergangenheit war er bereits mehrfach ein Kandidat bei der Borussia, zu einem Vertragsabschluss kam es aber nie.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Gladbach auch ohne Roland Virkus und Gerardo Seoane im Tabellenkeller

Der 58-jährige Virkus war Ende September zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus einem sehr schwachen Saisonstart. Zwei Wochen zuvor war Trainer Gerardo Seoane entlassen worden.

Unter Interimstrainer Eugen Polanski lief es nur geringfügig besser: Mit drei Punkten aus sechs Spielen ist Gladbach Tabellenvorletzter, am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) ist die Borussia bei Union Berlin zu Gast. Ob Polanski zur Dauerlösung wird, soll auch der neue Sportchef entscheiden.

Auch interessant: Kylian Mbappes Mutter über die Schattenseiten ihres Sohnes: "Er hatte nichts Menschliches mehr an sich"

Mehr News und Videos
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen geg...
News

Boateng bestätigt Einigung mit Kompany

  • 13.10.2025
  • 14:25 Uhr
Groß Olise
News

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 13.10.2025
  • 11:20 Uhr
Bisseck
News

Bisseck zurück in die Bundesliga? Ein Team heiß gehandelt

  • 12.10.2025
  • 22:04 Uhr

FC Bayern statt BVB? Das sagt Nico Schlotterbeck

  • Video
  • 01:55 Min
  • Ab 0
Vobian trifft zum 2:2
News

Eintracht-Frauen verlieren in Freiburg

  • 12.10.2025
  • 17:59 Uhr
Veletzte sich im Nationaltrikot: Alphonso Davies
News

Davies optimistisch: "Zukunft sieht gut aus"

  • 12.10.2025
  • 11:34 Uhr
Malick FofanaUpdate
News

Berater bringt Top-Talent bei Bayern ins Gespräch

  • 11.10.2025
  • 20:50 Uhr
2237295643Update
News

BVB-Schock: Ohne Guirassy gegen den FC Bayern?

  • 11.10.2025
  • 12:24 Uhr
Hamburger SV v FC Kaiserslautern
News

Für Millionen-Summe: HSV plant große Bier-Revolution

  • 11.10.2025
  • 09:35 Uhr
Harry Kane 9 (FC Bayern Muenchen) mit Schlussjubel bei den Fans, Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern Muenchen, DFL, Bundesliga, Saison 2025 2026, Deutsche Bank Park, Hinrunde, 6. Spieltag, 04.10.2025...
News

Kane spricht über seine Zukunft: "Bereit für ehrlichen Austausch"

  • 11.10.2025
  • 09:35 Uhr