Borussia Dortmund: Rayan Cherki (Offensives Mittelfeldspieler)

Dank eines bärenstarken Saison-Endspurts unter Trainer Niko Kovac hat der BVB noch die CL-Teilnahme gesichert. Dennoch werden die Stimmen nicht leiser, die dennoch einen größeren personellen Umbruch fordern. Teure Altstars wie Julian Brandt stehen weiter in Frage. Ein Kandidat, der bereits in der Vorsaison immer wieder mit der Borussia in Verbindung gebracht wurde, ist Rayan Cherki. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler von Olympique Lyon steht aber gefühlt bei halb Europa auf der Liste.