Kaoru Mitoma gilt als heißer Kandidat für den Bayern-Flügel. Das angebliche Interesse der Münchner wirft jedoch einige Fragen auf. Kritiker zweifeln angesichts des Alters des Spielers und seiner fehlenden Champions-League-Erfahrung. Vieles spricht dennoch dafür, dass Mitoma ein Top-Deal wäre. Von Dominik Hager Nach dem Scheitern im Poker um Florian Wirtz sucht der FC Bayern vorrangig nach einem neuen Linksaußen. Besonders häufig fällt dabei der Name Kaoru Mitoma. Laut Informationen von "Sky" ist das Werben der Münchner um den Japaner in vollem Gange. Gespräche seien bereits geführt, jedoch noch kein offizielles Angebot abgegeben worden. Nicht wenige Bayern-Anhänger äußern jedoch in den Sozialen Netzwerken und Foren Zweifel an der Eignung von Mitoma. Schließlich sei dieser schon 28 Jahre alt, weise keine überragenden Scorer-Zahlen auf und habe auch noch nie in der Champions League gespielt. Folgerichtig gibt es auch Zweifel daran, ob Mitoma überhaupt die nötige Bayern-Qualität mitbringe.

Anzeige

Anzeige

Florian Wirtz: Erst Bayern, dann Liverpool - die irre Transfer-Saga

Anzeige

Wir nehmen den Brighton-Star ein wenig genauer in der Lupe und sehen uns an, ob die Sorgen der Fans berechtigt sind oder aber Mitoma ein guter Fit für den FC Bayern wäre.

Anzeige

Kontra: Mitoma auf internationaler Top-Ebene noch unerfahren Eine Sache lässt sich bei Kaoru Mitoma kaum entkräften. Trotz seines Alters von 28 Jahren hat der Japaner kaum Erfahrung in den europäischen Top-Wettbewerben vorzuweisen. Mitoma hat noch keinen Einsatz in der Champions League absolviert und auch erst sechs Matches in der Europa League auf dem Konto, in denen er noch keinen Treffer erzielt hat. In der Conference League kam er ebenfalls noch nicht zum Einsatz. Für einen Klub wie die Bayern, die vor allem nach Spielern suchen, die in der Champions League die entscheidende Qualität auf den Platz bringen können, ist das natürlich problematisch. Allerdings sei gesagt, dass Mitoma immerhin schon 88 Matches in der Premier League - und damit der stärksten und ausgeglichensten Liga der Welt - bestritten hat. Folgerichtig weiß er sehr wohl, wie es sich anfühlt, gegen Top-Klubs wie Liverpool, Arsenal oder Manchester City zu spielen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kontra: Mitoma nähert sich bereits langsam seinen 30ern Es ist auch nicht daran zu rütteln, dass Mitoma bereits 28 Jahre alt ist. Dies geht mit mehreren negativen Aspekten einher. Gerade bei Außenbahnspielern kann es schnell zu einem größeren Problem werden, wenn das Tempo in den 30ern nachlässt. Zentrale Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger können ihr Niveau meist länger halten als Außenstürmer. Hinzu kommt, dass der Wiederverkaufswert und das Entwicklungspotenzial bei Akteuren Ende 20 nicht mehr in dem Maße gegeben ist wie bei Spielern Anfang 20. Diese Fakten muss sich auch der FC Bayern vor Auge halten. Trotzdem gilt es auch hier einzuschränken. Zunächst sei gesagt, dass Mitoma erst am 20. Mai 28 geworden ist. Zudem ist er eher ein Spätstarter, der erst seit Sommer 2021 in Europa und seit 2022 in England spielt. Der Körper hat demnach noch nicht allzu viele Jahre in einer enorm kräftezehrenden Liga wie eben der Premier League absolviert.

DFB: Joshua Kimmich reagiert auf Wirtz-Wechsel

Zudem sind gerade japanische Sportler dafür bekannt, ihre Leistungen auch im höheren Alter noch aufrechterhalten zu können. Dies könnte unter anderem an einer meist hohen Disziplin und einem gesunden Lebensstil liegen. FC Bayern scheitert bei Florian Wirtz: Es benötigt einen Alternativplan

FC Bayern: Harry Kane bewertet den Transfer von Jonathan Tah und freut sich auf den neuen Teamkollegen

Anzeige

Pro: Mitoma bringt alle Fähigkeiten mit Natürlich könnte man kritisieren, dass zehn Tore und vier Assists in der abgelaufenen Premier-League-Saison keine überragenden Werte sind. Insbesondere die Torausbeute ist allerdings auch keineswegs schlecht. Man muss bedenken, dass Mitoma nicht bei Liverpool oder Arsenal, sondern bei Brighton & Hove Albion kickt. Der Japaner sticht hier aus der Masse heraus und wird daher von den anderen Teams permanent gedoppelt. Einige seiner Vorlagen wurden von seinen Kollegen zudem recht leichtfertig vergeben. Umso beachtlicher ist es, dass er trotzdem der beste Brighton-Scorer in der abgelaufenen Premier-League-Saison war. Ohnehin bringt Mitoma alles mit, um ein ausgezeichneter Flügelstürmer sein zu können. Der 28-Jährige ist enorm schnell und wendig, hat eine hervorragende Technik und ist folgerichtig im Eins-gegen-Eins nur sehr schwer zu stoppen. Mitoma ist zudem kombinationsfreudig und durch seine vielseitigen Fähigkeiten sowohl gegen tief stehende Abwehrreihen als auch als Konterspieler gleichermaßen zu Top-Leistungen in der Lage.

Anzeige

Pro: Mitoma würde perfekt ins Bayern-System und zum Verein passen Der FC Bayern muss häufig gegen tief stehende Teams spielen, was die Notwendigkeit nach starken Eins-gegen-Eins-Akteuren von selbst erklärt. Während beispielsweise Serge Gnabry und Leroy Sané auf engem Raum keine hervorragenden Dribbler sind, ist es Mitoma sehr wohl. Seine Unbeschwertheit und seine Fähigkeit, Gegenspieler schwindlig zu spielen, würde den Münchnern nur zu gut zu Gesicht stehen. Noch dazu bringt er die nötige Kombinationsstärke mit, um optimal mit Jamal Musiala und Michael Olise harmonieren zu können, die ebenfalls gerne diese Art von Fußball spielen. Mitoma ist ein Spielertyp, der sowohl den Weg zur Grundlinie sucht, als auch in die Mitte zieht.

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Bayern-Star auf dem Abstellgleis - Diese Klubs sollen Interesse haben 1 / 20 © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Drei Vereine aus der spanischen Heimat sollen laut "Sky" am Bayern-Spieler interessiert sein. Zuletzt war Zaragoza an CA Osasuna aus Pamplona verliehen, jetzt wollte er sich offenbar wieder für einen Platz im Bayern-Kader empfehlen. Doch Trainer Vincent Kompany ist wohl nicht überzeugt. Der 23-Jährige ist demnach nicht einmal für die Klub-WM eingeplant ... © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Die Bayern wollen Zaragoza demnach am liebsten direkt verkaufen und nicht wieder verleihen. Er hat noch einen Vertrag bis 2029. Celta Vigo, Real Betis und Villareal können sich dem Bericht nach einen Deal vorstellen. Es soll auch lose Anfragen aus Italien und England geben. © Sportfoto Rudel Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Der FC Liverpool buhlt offenbar um Eintracht-Knipser Hugo Ekitike. Laut "Daily Mail" ist der Franzose einer von drei Stürmern, die der englische Meister auf dem Zettel hat. Laut "Bild" fordert die Eintracht 80 bis 100 Millionen Euro. Im Gegenzug soll Darwin Nunez den Klub verlassen. Neben Ekitike gehören zu den Kandidaten auch Julian Alvarez von Atletico Madrid und ... © IMAGO/motivio Benjamin Sesko (RB Leipzig)

... Benjamin Sesko von RB Leipzig. Allerdings steht der Slowene auch beim FC Arsenal hoch im Kurs, hier könnte es also zu einem englischen Duell kommen. Laut "Sky" gab es zwischen Arsenal und Leipzig bereits Gespräche, Mikel Arteta will ihn demnach unbedingt haben. Liverpool müsste sich hier also wohl beeilen. © Photo Players Images Christian Kofane (Albacete)

Bayer Leverkusen steht offenbar vor einem Transfer des 18 Jahre alten Supertalents Christian Kofane. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, befinde sich der Werksklub beim Senkrechtstarter aus der 2. Liga von Albacete Balompie in der Pole Position. Kofane traf in nur 19 Spielen für seinen Klub schon achtmal. © Photo Players Images Christian Kofane (Albacete)

Wie die Regionalzeitung "La Tribuna de Albacete" berichtet, seien vor einem Abschluss des Deals nur noch wenige Fragen zu klären. So soll es unter anderem um eine Ausstiegsklausel für das Sturmtalent aus dem Kamerun gehen, die angeblich bei fünf Millionen Euro liegt. An dem Teenager sollen auch Real Madrid, Atletico und der FC Barcelona interessiert sein. © Shutterstock Jobe Bellingham (AFC Sunderland)

Der umworbene Youngster Jobe Bellingham hat offenbar eine erste Entscheidung getroffen. Wie "Sport1" berichtet, wird der 19 Jahre alte Bruder von Real-Madrid-Star Jude Bellingham nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln. Demnach habe die Spielerseite den Hessen offiziell abgesagt. Damit bleiben wohl nur noch Borussia Dortmund und ... © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (AFC Sunderland)

... RB Leipzig im Rennen um den Mittelfeldspieler. Allerdings dürften die Sachsen nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts kaum Chancen gegen den BVB haben. Bellingham war mit dem AFC Sunderland kürzlich in die Premier League aufgestiegen und wurde in der Championship zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Sein Vertrag läuft bis 2028. © Getty Images Mark Flekken (FC Brentford)

In Leverkusen steht ein Umbruch bevor. Eventuell auch auf der Torwart-Position. Stammkeeper Lukas Hradecky ist 35 Jahre alt, Matej Kovar konnte bisher nicht überzeugen. Dementsprechend schaut sich Bayer um und ist dabei wohl auf Ex-Freiburg-Torhüter Flekken gestoßen. Laut "kicker" arbeitet die Werkself seit Wochen an einer Verpflichtung. In England hat er noch bis 2027 einen Vertrag, im Gespräch sind 15 Millionen Euro Ablöse. © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

Der FC Bayern München soll sich laut dem Portal "Teamtalk" mit Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes als möglichem Sommer-Neuzugang beschäftigen. Demnach dürften die Münchner Bosse zeitnah Gespräche mit dem Umfeld des 30-jährigen Portugiesen suchen, wie es im Bericht heißt. Dabei soll die Möglichkeit eines Transfers an die Säbener Straße ausgelotet werden. Neben dem FCB … © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

... soll aber auch der saudi-arabische Topklub Al-Hilal Interesse am Nationalspieler haben. Bereits im Sommer 2024 dürften hingegen die Münchner Fernandes schon auf dem Zettel gehabt haben. Damals wurde diese Spur aber nicht konkreter. Fernandes' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027, zudem gibt es eine Option auf eine weitere Spielzeit. © Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

Laut "Sky" zeigt der FC Bayern Interesse an Rafael Leao. Der Portugiese soll die Lücke auf dem linken Flügel schließen und als Ersatz für Leroy Sane kommen, der vor einem Abgang steht. Dem Bericht zufolge pflegt Max Eberl ein sehr positives Verhältnis mit Leao-Agent Jorge Mendes. Es soll bereits zu Gesprächen zwischen den beiden Parteien gekommen sein ... © UEFA via Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

... Bei der AC hat der Flügelstürmer noch bis 2028 Vertrag. Sein derzeitiger Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. In der Serie A legte der 25-Jährige in dieser Saison acht Treffer auf und erzielte daneben zehn weitere Tore. Auch in der Königsklasse konnte er dreimal knipsen. © Shutterstock Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

Oder wird es doch ein anderer Spieler, der in die Fußstapfen von Sane tritt? Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion soll bei den Bayern ebenfalls auf dem Zettel stehen. Der Japaner traf in dieser Premier-League-Saison zehnmal und gilt als einer der besten Dribbler der Liga. Konkret soll das Interesse laut "Bild" jedoch noch nicht sein. © 2025 Getty Images Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Verzeichnet Eintracht Frankfurt im Sommer das nächste Riesen-Transferplus? Top-Stürmer Hugo Ekitike steht auf der Liste einiger Top-Klubs. Darunter befindet sich wohl auch der FC Chelsea, der sich einem Bericht dem französischen Radiosender "RMC Sport" in "fortgeschrittenen" Gesprächen mit der SGE befindet ... © 2025 Getty Images Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

... demnach sollen die "Blues" bereit sein, zwischen 80 und 100 Millionen Euro für den französischen U21-Nationalspieler auf den Tisch zu legen. Neben Chelsea sollen auch der FC Liverpool und der FC Arsenal Interesse am 22-Jährigen haben, der nach einer halbjährigen Leihe vor der abgelaufenen Saison für 16,5 Millionen Euro fix von Paris St. Germain verpflichtet wurde. © Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Droht der Eintracht trotz der Qualifikation für die Champions League ein Ausverkauf im Sommer? Die Spieler aus Frankfurt sind begehrt, darunter auch Hugo Larsson. Laut "Marca" zeigt Real Madrid Interesse an dem Schweden. Nach den Transfers von Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold möchten die Blancos auch im Mittelfeld nachlegen. Dem Bericht zufolge liegt dahingehend der Fokus auf dem Youngster der Eintracht. © NurPhoto via Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Real Madrid soll demnach bereits mehrmals in der Stadt am Main präsent gewesen sein, um den 20-Jährigen zu beobachten. Der Vertrag von Larsson ist noch bis 2029 gültig - sein Marktwert wird derzeit auf 40 Millionen Euro taxiert. Ein Transfer würde für die Madrilenen also durchaus kostenintensiv werden. © IPS Christopher Nkunku (FC Chelsea)

Laut "Sky" hat Bayern wieder ein Auge auf den ehemaligen Leipziger Angreifer geworfen. Nkunku will unbedingt einen dauerhaften Abgang von den Londonern, obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft. Mit den Münchnern hatte man im Winter schon eine mündliche Einigung erzielt, der Deal zerschlug sich allerdings. Auch andere Top-Klubs haben ein Interesse bei dem Franzosen hinterlegt. © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (FC Sunderland)

... die Verantwortlichen bei RB "einen guten Draht" zur Bellingham-Familie haben sollen. Dennoch wird Leipzig im Poker um den Jungstar nur eine Außenseiterchance eingeräumt.

Dies macht ihn unberechenbar und zu einem perfekten Vordermann für Alphonso Davies. Dieser dürfte schließlich einige Räume vorfinden, wenn Mitoma in die Mitte dribbelt und auf diese Weise Gegenspieler zieht. Davies kann diese - wenn wieder fit - mit seiner Schnelligkeit nutzen. Wichtig ist für den FC Bayern zudem, dass ein Spieler für den Verein brennt. Bedenkt man, dass Mitoma noch nie für einen echten Top-Klub gespielt hat und noch keine großen Titel gewonnen hat, dürfte er nur so vor Motivation strotzen. Nicht umsonst soll er sich laut "Sky"-Informationen einen Wechsel nach München sehr gut vorstellen können.

Anzeige

Anzeige

Mitoma wohl eine der wenigen bezahlbaren Linksaußen auf Top-Niveau Natürlich wurden in den vergangenen Tagen und Wochen auch andere begnadete Flügelspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Vor allem die Namen Rafael Leao und Cody Gakpo machten die Runde. Beide haben im Gegensatz zu Mitoma schon auf Champions-League-Ebene ihr Können unter Beweis gestellt, jedoch dürfte die Verfügbarkeit zum großen Problem werden. Der neue Milan-Coach, Massimiliano Allegri, hat Leao laut der "Gazzetta dello Sport" bereits für unverkäuflich erklärt. Selbst wenn sich das ändern sollte, wären noch immer Summen von um die 100 Millionen Euro im Gespräch. Beim ebenfalls gehandelten Gakpo spricht auch nichts dafür, dass Liverpool überhaupt verhandlungsbereit ist. Florian Wirtz wurde schließlich für die Zehn gekauft, was die Rolle von Gakpo auf Linksaußen wenig tangiert. Ebenfalls kein Kandidat ist wohl Rodrygo, der laut Angaben der "Marca" den Real-Verantwortlichen mitgeteilt haben soll, doch bleiben zu wollen. Bliebe noch Nico Williams, der Gerüchten zufolge eine Klausel in Höhe von 60 Millionen Euro haben soll. Ob diese wirklich existiert, ist jedoch unklar. Bilbao-Coach Ernesto Valverde hat bereits angekündigt, dass Williams bleiben soll. Zwar ist eine solche Aussage nicht unumstößlich, jedoch dürfte es für die Bayern auch hier schwierig werden. Laut "Sky"-Angaben würde Mitoma den Bayern rund 50 Millionen Euro kosten, was machbar und in etwa marktgerecht wäre. Der FC Arsenal könnte den Münchnern einen Strich durch die Rechnung machen, jedoch haben die Gunnars auch andere Transferziele. Ein Mitoma-Transfer wäre definitiv realistischer als einer der anderen gehandelten Kandidaten. Auch in Sachen Gehalts-Hierarchie würde Mitoma wohl kaum Probleme mit sich bringen. FC Bayern München: Alle Gerüchte und News

Fazit: Mitoma ist trotz seiner fehlenden Champions-League-Erfahrung und seines Alters ein sehr interessanter Spieler, der dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen würde. Die fußballerischen Fähigkeiten sind schlichtweg überzeugend und noch dazu würde er optimal zum System und Verein passen. Vier bis fünf Jahre auf Top-Niveau sind Mitoma definitiv zuzutrauen, was auch eine Summe von 50 Millionen Euro rechtfertigen würde. Die Münchner werden kaum einen Flügelstürmer finden können, der jung ist, qualitativ auf einem Top-Level agiert und Champions-League-Erfahrung hat - dabei aber trotzdem verfügbar und bezahlbar ist.