Stiller hatte sich am 11. Mai im Spiel gegen den FC Augsburg verletzt, stand im Pokalfinale am vergangenen Samstag gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld (4:2) aber bis zur 87. Minute auf dem Platz. Die Verletzung sei noch nicht "komplett ausgeheilt", teilte der Verband mit.

Heidel wunderte sich über Burkardts Nicht-Nominierung

Dass Burkardt im 26er-Kader des Bundestrainers anfangs gefehlt hatte, sorgte bei seinem Verein FSV Mainz 05 für Unverständnis. "Ich bin schon verwundert, insbesondere nach der Verletzung von Tim Kleindienst, dass der erfolgreichste deutsche Stürmer der Bundesliga-Saison nicht nominiert ist. Schade", hatte Sportvorstand Christian Heidel erklärt.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft im Halbfinale der Nationenliga am 4. Juni in München auf Portugal (21 Uhr im Liveticker auf ran.de). Bei einem Sieg wäre im Endspiel vier Tage später Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich der Gegner. Nagelsmann versammelt sein Team am Freitag zur Vorbereitung in Herzogenaurach.