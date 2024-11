Am 33. Spieltag der Vorsaison verlor Dortmund sang- und klanglos mit 0:3 in Mainz. Jae-Sung Lee (zwei Tore) und Leandro Barreiro trafen damals für den FSV zum Heimsieg.

Nun folgt für die Borussia am 10. Spieltag der Bundesliga das Auswärtsspiel in Mainz . Und mit dem FSV haben die Dortmunder noch eine Rechnung zu begleichen.

Am 10. Spieltag der Bundesliga bekommt es Borussia Dortmund auswärts mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun. So seid ihr live im TV, Stream und Ticker dabei.

Ein solches Erfolgserlebnis könnten die Mainzer aktuell durchaus wieder gut gebrauchen, denn die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen ist in der heimischen Mewa Arena in der laufenden Bundesliga-Saison noch ohne Sieg.

+++ Update, 9. November, 16:19 Uhr: Halbzeit - Mainz vs. Dortmund 2:1 +++

Zur Halbzeit der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund führen die Gastgeber mit 2:1. Zunächst brachte Jae-Sung Lee (36. Minute) die Gastgeber in Führung, doch nach einem Foul des Südkoreaners an Serhou Guirassy glich der Dortmunder Stürmer in der 40. Minute per Elfmeter zum 1:1 für den BVB aus.

Bereits in der 27. Minute flog Dortmunds Kapitän Emre Can nach hartem Foul an Lee mit glatt Roter Karte vom Feld. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte dann Mainz-Kapitän Jonathan Burkardt (45.+3) das 2:1 für den FSV.