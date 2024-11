ran hat die BVB-Stars in einer Einzelkritik bewertet.

Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin besiegt am Samstag den SC Freiburg mit 4:0, die Tore erzielen Maximilian Beier (7.), Felix Nmecha (40.), Julian Brandt (66.) und Jamie Gittens (77.).

Borussia Dortmund setzt ein Zeichen und klopft wieder oben an!

Der BVB dreht gegen Freiburg ordentlich auf, Felix Nmecha und Ramy Bensebaini ragen aus einer starken Mannschaft heraus. Wir haben die BVB-Stars in einer Einzelkritik benotet.

Der Torwart von Borussia Dortmund verhindert in der 25. Minute mit einer Mega-Parade das 1:1. Allerdings hatte er zuvor die Freiburger Chance auch durch einen bösen Fehlpass im Aufbauspiel eingeleitet. Beim Nachschuss rettet zunächst die Latte für Kobel, dann köpft Anton den Ball weg. Danach kaum noch geprüft. ran -Note: 4

Ryerson ist ein absoluter Aktivposten, der das BVB-Spiel über den Flügel antreibt. Der Rechtsverteidiger gewinnt viele Bälle und Zweikämpfe, macht seine Seite zu und ist an einigen guten Offensivaktionen beteiligt. Bei seiner Auswechselung erhält Ryerson zu Recht viel Applaus für seine engagierte Leistung. ran -Note: 2

Der Innenverteidiger hat die meisten Ballkontakte bei den Schwarz-Gelben und organisiert den Spielaufbau des BVB. Anton steht defensiv mehrfach richtig, bei der Freiburger Großchance in der 25. Minute köpft er den Ball unmittelbar vor der Linie weg. Der Ex-Stuttgarter geht vor allem auch bei Standards mit nach vorne und hat in der zweiten Hälfte noch eine Kopfballchance nach einer Ecke. Starke Partie! ran -Note: 2

Das Wichtigste in Kürze

Nico Schlotterbeck

Wie Anton steht auch Schlotterbeck defensiv eigentlich auch immer richtig. Der Nationalspieler organisiert den Spielaufbau mit, ohne allerdings offensiv entscheidend in Erscheinung zu treten. An der Freiburger Großchance in der 25. Minute hat Schlotterbeck seinen Anteil, da er Kobel mit seinem Anspiel unter Druck bringt. Im Anschluss erledigt Schlotterbeck seinen Job sehr solide. ran-Note: 3