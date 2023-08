Matthijs de Ligt vom FC Bayern München plötzlich Tuchel-Verlierer: Fünf Thesen zum 1. Spieltag

Der Franzose lieferte eine solide Vorstellung ab und nun stellt sich für Tuchel vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am kommenden Wochenende eine entscheidende Frage: Reißt er das Duo Upamecano/Kim auseinander - oder lässt er die beiden Defensivspieler das tun, was sich de Ligt selbst eigentlich gewünscht hatte: Eine Bindung mit dem IV-Partner finden.

Zum Bundesliga-Auftakt in Bremen, den die Bayern am Ende souverän mit 4:0 gewannen, kam der Niederländer erst in der 68. Minute für Kim ins Spiel. Tuchel setzte erneut auf den immer mal wieder zu Unsicherheiten neigenden Dayot Upamecano, der damit in den drei vergangenen Partien in der Startelf stand.

Mit Minjae Kim kam im Sommer ein neuer Top-Innenverteidiger zum deutschen Rekordmeister, während sich de Ligt mit Wadenbeschwerden herumplagte. Dennoch stand er im Supercup bei der 0:3-Schlappe gegen RB Leipzig doch rechtzeitig wieder in der Startelf. Nach 45 enttäuschenden Minuten für de Ligt und die Bayern blieb er in der Kabine und sein Ersatz Kim machte einen deutlich souveräneren Eindruck.

In der Vorsaison und dort vor allem im Meisterschafts-Endspurt war Matthijs de Ligt Bayerns Fels in der Brandung in der Verteidigung. Nun aber könnten dem niederländischen Nationalspieler möglicherweise schwierige Wochen mit wenig Einsatzzeiten bevorstehen.

Federico Chiesa (Juventus Turin) In Turin soll der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2025 haben. Für Juve kam er in der abgelaufenen Saison nach einem Kreuzbandriss nur in 33 Pflichtspielen zum Einsatz. In knapp 1500 Spielminuten erzielte er vier Tore und bereitete sechs Treffer vor. Sein Marktwert wird auf 40 Millionen Euro geschätzt. Mit der italienischen Nationalmannschaft erreichte er in der Endrunde der Nations League den dritten Platz.

Federico Chiesa (Juventus Turin) Wildert der FC Bayern München bei Juventus Turin? Die "Gazzetta dello Sport" will erfahren haben, dass die Münchner einer von vier europäischen Top-Klubs sind, die ein konkretes Interesse an Federico Chiesa haben. Dem Bericht zufolge konkurriert der deutsche Rekordmeister mit dem FC Liverpool, Newcastle United und Paris St. Germain um die Dienste des Flügelspielers. Der Italiener wechselte bereits 2020 auf Leihbasis vom AC Florenz zur alten Dame, bevor er im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro fest verpflichtet wurde.

Khephren Thuram (OGC Nizza) Schnuppert der FC Bayern am jüngeren Bruder von Marcus Thuram? Laut "L'Equipe" hat der Rekordmeister ein Auge auf Khephren Thuram vom OGC Nizza geworfen. Der französische U21-Nationalspieler ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und könnte dort die Hierarchie bei den Münchnern durcheinanderbringen. Auch beim FC Liverpool soll der 22-Jährige hoch im Kurs stehen. In Nizza ist der Sohn des Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, noch bis 2025 vertraglich gebunden.

Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Harry Kane ist weiterhin der absolute Wunschspieler des FC Bayern. Aber was passiert, wenn sich ein Transfer des Engländers doch noch zerschlagen sollte? Laut "Tuttosport" hält der deutsche Rekordmeister den Kontakt zu Dusan Vlahovic aufrecht, um als "Plan B" in der Hinterhand zu haben. Problem: Der Serbe soll kurz vor einem Wechsel zu PSG stehen.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) Dortmunds Keeper kann sich aktuell keinen Wechsel zum FC Bayern vorstellen. "Damit beschäftige ich mich überhaupt nicht! Schreiben Sie das bitte auch so auf: Das ist gerade gar kein Thema für mich", sagte der 25 Jahre alte Torhüter des BVB der "Bild". Zuletzt wurde der Schweizer immer wieder mit dem FCB in Verbindung gebracht. Kobels Vertrag in Dortmund läuft bis 2026.

Aurelien Tchouameni (Real Madrid) Definitiv nicht kommen wird wohl Tchouameni von Real Madrid. Die Königlichen haben laut "The Athletic" den Franzosen für unverkäuflich erklärt und planen ihn fest in ihre Zukunft ein. Die Bayern hatten mehreren Medienberichten zufolge vor wenigen Wochen die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt. Ein potenzieller Deal scheint nun kein Thema mehr zu sein.

Ibrahim Sangare (PSV Eindhoven) Zuvor kursierte der Name Sangare von der PSV Eindhoven bei den Bayern. Gegenüber "ESPN Niederlande" bestätigte Kiki Musampa, der Bruder von Sangares Berater, das Interesse des Rekordmeisters. Auch PSG und Liverpool hätten die Fühler ausgestreckt. "Aber dort hat er keine Priorität", so der Insider. Sangare wäre wie Ndidi der Typ Sechser, den Tuchel aktuell vermisst. Der 25-Jährige soll in seinem bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel über 37 Millionen Euro besitzen.

Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam) Wird der FC Bayern auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für Benjamin Pavard in den Niederlanden fündig? Laut einem Bericht der "tz" beschäftigen sich die Münchner mit Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam. Der 23-jährige Niederländer weist ein ähnliches Profil wie der Franzose auf – kann sowohl Innen- als auch Rechtsverteidiger spielen. Demnach soll bereits seit geraumer Zeit Kontakt mit dem Spieler bestehen …

Transfergerüchte des FC Bayern München Die Entlassung von Julian Nagelsmann, das frühe Aus in Champions League und DFB-Pokal, dazu die Last-Minute-Meisterschaft - hinter dem FC Bayern München liegen turbulente Monate. Wie stellt sich der Rekordmeister in der neuen Saison auf? Welche Spieler werden verpflichtet? ran zeigt die Transfergerüchte rund um die Münchner. (Stand: 21. August 2023)

Im Sommer wurde der Vertrag des Routiniers nochmal um ein Jahr verlängert. Dennoch gab der Offensivspieler freiwillig sein Kapitänsamt ab, das mittlerweile Emre Can übernommen hat. Ein Vorzeichen für seine auch sportlich untergeordnete Rolle in der neuen Saison?

Viele Jahre lang war Marco Reus Kapitän und Kopf von Borussia Dortmund. Doch der Zahn der Zeit nagt offensichtlich am 34-Jährigen, der in seiner Karriere zudem häufig von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Überhaupt zeigte der 3:2-Sieg der Werkself, wie viel in dieser Saison für Bayer möglich sein kann. Der Kader wurde nochmals kernsaniert, die Schwächen der Vorsaison nahezu gänzlich ausgemerzt. DIe Neuzugänge Jonas Hofmann, Granit Xhaka und Victor Boniface überzeugten auf ganzer Linie. Jeremy Frimpong spielte derartig gut, dass der Abgang seines kongenialen Flügelpartners Moussa Diaby in Vergessenheit geriet.

Paul Wanner FCB-Talent Paul Wanner hat laut vielen Beobachtern eine rosige Zukunft vor sich - ob diese kurz- bis mittelfristig in der bayerischen Landeshauptstadt liegt, ist jedoch fraglich. Wanner ist erst 17 Jahre jung und hat einen langfristigen Vertrag, soll daher durch eine Leihe Spielpraxis sammeln. Zuletzt kam Wanner fast ausschließlich in der U23 der Bayern zum Einsatz.

Schon länger gibt es Gerüchte, dass Real Madrid an dem Verteidiger baggern soll, spätestens 2024 wollen die Madrilenen wohl voll in den Transferpoker einsteigen. Über seine Zukunft hatte Davies zuletzt bei "TSN" gesagt: "Die Transfergerüchte sind da, aber am Ende des Tages sind es immer noch Gerüchte. Ich habe noch zwei Jahre bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen."

Dayot Upamecano Neigt sich die Zeit von Dayot Upamecano beim FC Bayern München schon dem Ende zu? Das berichtet der "kicker". Der Franzose ist aktuell hinter dem von Napoli verpflichteten Kim Min-jae und Matthijs de Ligt nur Innenverteidiger Nummer drei. Sollte Pavard bleiben möglicherweise sogar nur IV Nummer vier. So richtig wurde "Upa" nie glücklich in München. Angebote soll es derweil genug geben.

Malik Tillman Bayern-Talent Malik Tillmann, zuletzt ausgeliehen an die Glasgow Rangers, wagt den nächsten Schritt und wechselt zur PSV Eindhoven in die Niederlande. Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt soll dem 21-Jährigen dazu geraten haben. Beide Vereine einigten sich auf eine einjährige Leihe mit Kaufoption.

Eric Maxim Choupo-Moting Die "Gazzetta dello Sport" berichtet von einem Interesse Inter Mailands am kamerunischen Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Die Italiener sind auf der Suche nach einer Spitze, nachdem Romelu Lukaku nach Leihe zum FC Chelsea zurückgekehrt ist. Neben Choupo-Moting soll Inter auch an Marko Arnautovic dran sein, bevorzuge aber den Bayern-Knipser aufgrund seiner größeren internationalen Erfahrung.

Josip Stanisic Pavards bisheriger Backup Josip Stanisic hat den FC Bayern hingegen schon verlassen. Der kroatische Nationalspieler wurde an den Münchner Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen verliehen, um dort regelmäßige Spielpraxis zu sammeln. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2026. In der Vorsaison kam der 23-Jährige zu 14 Bundesliga-Einsätzen für den deutschen Rekordmeister.

Benjamin Pavard Nachdem zuletzt berichtet wurde, dass Pavard bleiben würde, spricht nun vieles für einen Wechsel zu Inter Mailand. Laut Chereporter Kaveh Solhekol von "Sky Sports" bieten die Italiener rund 30 Millionen Euro an Ablöse plus möglicher Boni für den 27 Jahre alten Verteidiger. Laut Bericht soll auch Manchester United am Franzosen dran gewesen sein. Die "Red Devils" hätten jedoch erst einen Spieler dafür abgeben müssen.

In der Vorsaison kam er am Ende auf acht Treffer. Nun startete er mit einem satten Dreierpack. Kaum vorstellbar, dass Fischer in den kommenden Wochen angesichts dieser Leistung und des auf hohen Bällen ausgelegten Union-Spiels auf Behrens verzichten wird.

Mit 32 Jahren steht der bullige Stürmer nun am vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Eine Karriere, in deren Verlauf nicht unbedingt viel dafür sprach, dass sie einmal in der "Königsklasse" gipfeln würde, immerhin verbrachte Behrens sieben Jahre seiner Laufbahn in der Regionalliga.

Union Berlin befindet sich seit Jahren im freien Fall - allerdings im freien Fall nach oben. Der Weg der Köpenicker endete in der Vorsaison sensationell auf Platz vier und damit in der Champions League. Kaum ein Spieler verkörpert den rasanten wie staunend beobachteten sportlichen Aufstieg "der Eisernen" so sehr wie Kevin Behrens.

Harry Kane stellt Ablöse-Rekord auf Bayern Münchens Neuzugang Harry Kane ist schon am Tag seiner Verpflichtung neuer Rekordhalter. Für den Engländer zahlte der FCB 100 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur. Damit ist der Stürmer der teuerste Neuzugang in der Bundesliga-Geschichte. Er löst Lucas Hernandez ab, der einst für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid nach München kam.

1. Spieltag: Historisches Torfestival in Augsburg Das Duell zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach war an Unterhaltung kaum zu überbieten. Am Ende trennten sich die beiden Teams am 1. Spieltag mit einem 4:4-Unentschieden und stellten damit einen Bundesliga-Rekord ein. Erst zum zweiten Mal fielen in einer Partie am 1. Spieltag acht Treffer. Zuvor war dies beim 8:0-Sieg des FC Bayern gegen Schalke in der Saison 2020/21 der Fall. (Quelle: twitter@optafranz)

1. Spieltag: Negativ-Rekord! Ajorque mit zwei Elfmeter-Fehlschüssen Bei der 1:4-Pleite des 1. FSV Mainz 05 bei Union Berlin wurde Stürmer Ludovic Ajorque mit zwei Elfmeter-Fehlschüssen zur tragischen Figur. Damit steht der 29-Jährige nun in den Bundesliga-Geschichtsbüchern als erster Spieler, der in einer Partie zwei Mal vom Punkt vergab.

1. Spieltag: Behrens köpft sich in die Bundesliga-Geschichtsbücher Mit drei Toren beim 4:1-Sieg von Union Berlin gegen den 1. FSV Mainz 05 war Stürmer Kevin Behrens der Matchwinner. Das Besondere an seinem Dreierpack: Er erzielte alle Treffer per Kopf, was zuvor noch keinem anderen Spieler in der Bundesliga-Historie gelang. (Quelle: optafranz/twitter)

VfL Bochum ist der Abstiegskandidat Nummer eins

Es war ein echter Offenbarungseid, den der VfL Bochum am ersten Spieltag beim VfB Stuttgart ablieferte. Offensiv viel zu harmlos, defensiv katastrophal - und so ging der VfL auch in der Höhe verdient bei einem Klub sang- und klanglos unter, der in der vergangenen Saison fast abgestiegen wäre und in Mittelfeldspieler und Kapitän Wataru Endo seinen wichtigsten Spieler nur einen Tag vor dem Ligastart an den FC Liverpool verloren hatte.

Dieser Horror-Auftakt war ein weiteres Signal an den VfL, dass der Klub vor einer ganz schwierigen Saison steht. Die Leistung in Stuttgart war nicht bundesligareif und ist eigentlich nur die Fortsetzung einer schwachen Vorbereitung mit nur zwei Siegen in sechs Spielen.

Nicht mal im DFB-Pokal konnte sich Bochum in der 1. Runde durchsetzen. Der Traditionsklub aus dem Pott verlor im Elfmeterschießen beim Drittligisten Arminia Bielefeld - ein weiterer Grund, warum beim VfL schon nach zwei Pflichtspielen der Saison 2023/24 Alarmstufe Rot herrschen sollte.

Hatte man vor dem 1. Spieltag noch den SV Darmstadt 98 nach der 0:3-Packung im Pokal in Homburg als den klarsten "Favoriten" auf den Abstieg auf dem Zettel, so hat diesen Titel nun Bochum inne.

Denn während sich der VfL abschießen ließ, zeigte Darmstadt eine durchaus gute Leistung bei Eintracht Frankfurt (0:1) und auch der 1. FC Heidenheim präsentierte sich in Wolfsburg bundesligatauglicher als es Bochum tat.