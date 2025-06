Nach dem Trubel um die Aussagen von Lothar Matthäus über eine mögliche Ablösesumme für Nick Woltemade legt der Rekordnationalspieler noch einmal nach. Dabei nimmt er auch Bayern-Patron Uli Hoeneß erneut ins Visier.

Lothar Matthäus hat im Schlagabtausch mit Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß erneut deutlich Stellung bezogen. "Es ist viel gesagt worden, aber nicht alles stimmt. Uli Hoeneß hat sich über meine Aussagen zu Nick Woltemade beschwert. Er hat mich beleidigt, daraus ist eine große Geschichte geworden", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne: "Im Endeffekt hat Uli wieder einmal auf etwas reagiert, was ich gar nicht gesagt habe."

Er habe "nicht gesagt, Nick Woltemade kostet 100 Millionen Ablöse und ich habe auch nicht gesagt, er kostet 80 Millionen", führte Matthäus weiter aus: "Bevor ich etwas von kolportierten 60 Millionen gelesen hatte, habe ich gesagt, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn dort 80 bis 100 Millionen gestanden hätten. Punkt."

Er habe das "aufgrund der Qualität des Spielers Woltemade und aufgrund seiner Vertragssituation in Stuttgart" gesagt, so der Weltmeister von 1990. "Bayern München hat Interesse an einem Spieler, der noch drei Jahre Vertrag hat, der mit 23 im besten Fußballeralter ist und der noch Potenzial nach oben hat", fasste er zusammen.