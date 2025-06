SAT.1 und Joyn übertragen den Schlager zwischen dem Rekordmeister und dem zweimaligen Pokalsieger am 22. August live. Außerdem ist die Partie live auf ran.de und in der ran -App zu sehen.

Der FC Bayern München eröffnet die neue Bundesliga -Saison zu Hause - und das gegen ein echtes Top-Team: RB Leipzig ist am 1. Spieltag in der Allianz Arena zu Gast.

Die Bundesliga-Saison 2025/26 startet mit einem Kracher: Der FC Bayern empfängt am 22. August (live in SAT.1, auf Joyn und im ran-Stream) RB Leipzig.

Auch Supercup und 2. Bundesliga werden live in SAT.1 und auf Joyn übertragen

Bereits eine Woche zuvor übertragen SAT.1 und Joyn den Franz Beckenbauer Supercup live - der FC Bayern gastiert am 16. August bei Pokalsieger VfB Stuttgart.

Schon am 1. August startet die 2. Bundesliga in die neue Saison - ebenfalls live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App. Die Kontrahenten stehen noch nicht fest.