Alphonso Davies: FC Bayern-Star offenbar angetrunken von Polizei angehalten!

Einem Medienbericht zufolge wurde Alphonso Davies im Rahmen einer Polizeikontrolle mit Alkohol im Blut angehalten. Jetzt droht dem Bayern-Star eine Strafe.

Bayern-Star Alphonso Davies droht unschöner Ärger.

Wie die "BILD" berichtet, geriet der Linksverteidiger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit seinem Lamborghini in der Münchner Innenstadt in einer Polizeikontrolle. Dabei wurde beim 24-Jährigen offenbar ein Promillewert von 0,6 festgestellt.

Dem Bericht zufolge wurde der Führerschein des Bayern-Stars nicht konfisziert, da es sich erst bei einem Promillewert von 0,8 um eine Straftat handelt.

Als realistische Strafe aufgrund einer Ordnungswidrigkeit schätzt das Blatt ein Bußgeld von 500 Euro sowie einen Monat Fahrverbot ein.

Zum Abschlusstraining am Freitag vorm Klassiker gegen Dortmund erschien Davies wohl wie gewohnt mit dem Auto. Der Verein äußert sich aus Datenschutzgründen nicht zum Vorfall.