Bayer Leverkusen und der FC Bayern München in der Einzelkritik

Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel wirkt der FC Bayern München in Leverkusen über die volle Distanz ideenlos. Das Team von Xabi Alonso ist hingegen perfekt eingestellt und spielt beim 3:0 wie ein potenzieller Meister. ran hat sich beide Teams in der Einzelkritik angeschaut. © 2024 imago