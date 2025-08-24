Anzeige
Fußball

Bayer Leverkusen: Boniface-Wechsel zu Milan wohl geplatzt

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 13:10 Uhr
  • SID

Victor Boniface wird erstmal nicht in die Serie A wechseln. Nach dem Medizincheck bei der AC Mailand kehrt der Nigerianer nach Leverkusen zurück.

Ein Wechsel von Angreifer Victor Boniface vom Bundesliga-Vizemeister Bayer Leverkusen zur AC Mailand ist offenbar vorerst vom Tisch.

Laut Medienberichten soll der Nigerianer, der bereits zum Medizincheck in Mailand war, trotz einer vorherigen Einigung der beiden Klubs über ein Leihgeschäft erst einmal nach Deutschland zurückkehren.

Dem "kicker" zufolge hat sich Milan aufgrund von Auffälligkeiten bei den medizinischen Tests gegen eine Verpflichtung des 24-Jährigen entschieden. Durch die Probleme im rechten Knie des Stürmers seien Zweifel bei den Verantwortlichen des italienischen Topklubs aufgetreten.

Eine Hintertür für eine erneute Wende soll es dennoch geben, sollte Milan keinen anderen Kandidaten finden, laut "kicker" ist dies aber nicht wahrscheinlich.

Boniface hatte 2019 und 2020 einen Kreuzbandriss erlitten, Anfang 2024 fiel er wegen einer Adduktorenverletzung lange aus. Auch 2025 stand er nur in vier von 16 Bundesligaspielen in der Startelf.

Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2028. Der formschwache Stürmer hat hinter Torjäger Patrik Schick derzeit kaum Chancen auf einen Stammplatz.

Im Januar hatte sich Boniface bereits mit Al-Nassr aus Saudi-Arabien auf einen Transfer geeinigt, der überraschend platzte. In der Folge konnte Boniface nicht mehr an seine Leistungen aus der Double-Saison und der Hinrunde der vergangenen Spielzeit anknüpfen.

