Bayer Leverkusen: Boniface-Wechsel zu Milan wohl geplatzt

Victor Boniface wird erstmal nicht in die Serie A wechseln. Nach dem Medizincheck bei der AC Mailand kehrt der Nigerianer nach Leverkusen zurück.

Ein Wechsel von Angreifer Victor Boniface vom Bundesliga-Vizemeister Bayer Leverkusen zur AC Mailand ist offenbar vorerst vom Tisch.

Laut Medienberichten soll der Nigerianer, der bereits zum Medizincheck in Mailand war, trotz einer vorherigen Einigung der beiden Klubs über ein Leihgeschäft erst einmal nach Deutschland zurückkehren.

Dem "kicker" zufolge hat sich Milan aufgrund von Auffälligkeiten bei den medizinischen Tests gegen eine Verpflichtung des 24-Jährigen entschieden. Durch die Probleme im rechten Knie des Stürmers seien Zweifel bei den Verantwortlichen des italienischen Topklubs aufgetreten.

Eine Hintertür für eine erneute Wende soll es dennoch geben, sollte Milan keinen anderen Kandidaten finden, laut "kicker" ist dies aber nicht wahrscheinlich.