Bayer Leverkusen: Josip Stanisic bedauert Xabi Alonsos Entscheidung zum Verbleib

Der Verbleib von Xabi Alonso hat viele Anhänger von Bayer Leverkusen beglückt. Ein Spieler war jedoch nicht ganz so happy mit der Entscheidung des Top-Trainers.

Vergangene Woche hat Xabi Alonso verkündet, dass er auch in der kommenden Saison Trainer von Bayer 04 Leverkusen sein wird.

Nachdem die Werkself am vergangenen Mittwochabend nun auch noch durch einen 4:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf den Einzug in das DFB-Pokalfinale klargemacht hat, herrscht bei allen Bayer-Beteiligten also gleich doppelter Grund zum Jubeln.

Zumal für den Bundesliga-Tabellenführer auch nach wie vor das kleine Triple in Reichweite ist - schließlich ist die Alonso-Elf im Viertelfinale der Europa League und trifft dort auf West Ham United.

Doch trotz des Finaleinzugs in Düsseldorf herrschte bei einem Bayer-Star große Enttäuschung - zumindest in Hinsicht auf die Entscheidung Alonsos, über die Saison hinaus in Leverkusen zu bleiben.

Nach dem Spiel gegen die Fortuna bedauerte Josip Stanisic den Alonso-Verbleib. "Mich freut es, dass er hier glücklich ist. Für mich ist es aber natürlich ein bisschen schade. Ich habe mir einen anderen Ausgang erhofft. Aber es ist kein Wunschkonzert", sagte Stanisic laut "Sport 1".

Warum beim kroatischen Defensiv-Allrounder getrübte Stimmung herrscht, ist klar: Er ist lediglich vom FC Bayern ausgeliehen und kehrt - Stand jetzt - nach der Saison nach München zurück.