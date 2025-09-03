Nur zwei Monate war Erik ten Hag Trainer von Bayer Leverkusen, ehe am vergangenen Montag die Entlassung verkündet wurde. Der Niederländer darf sich allerdings mit einer monströsen Abfindung trösten.

Das Kapitel Bayer Leverkusen und Erik ten Hag endete nach gerade einmal zwei Monaten, nach drei durchwachsenen bis schwachen Auftritten auf dem Platz und wohl jede Menge Ärger abseits dessen zogen Sportchef Simon Rolfes und Vereinsboss Fernando Carro die Notbremse.

Ten Hag selbst zeigte sich von der Entlassung völlig geschockt, darf sich aber wohl über eine ordentliche Abfindung freuen. Laut "Sport Bild" kassiert der 55-Jährige, der bis Juni 2027 Vertrag hatte, eine Zahlung in Höhe von fünf Millionen Euro.

Für die zwei Monate, die er im Amt gewesen war, strich er zudem ein reguläres Gehalt von insgesamt einer weiteren Million Euro ein. Damit kostete ten Hag den Leverkusenern sechs Millionen Euro für gerade einmal 60 Tage Arbeit - oder umgerechnet 100.000 Euro pro Tag.