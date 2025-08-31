Anzeige
Bundesliga

Bayer Leverkusen: Erik ten Hag entlassen - schnellste Trennung der Bundesliga-Geschichte

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 12:14 Uhr
  • SID

Nach dem schwachen Saisonstart zieht Bayer Leverkusen früh die Reißleine: Trainer Erik ten Hag muss bereits nach zwei Spieltagen gehen.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat sich nach nur zwei Bundesliga-Spielen von seinem Trainer Erik ten Hag getrennt und damit für einen Negativrekord gesorgt. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der 55-Jährige war erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso ins Rheinland gekommen.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann", wird Geschäftsführer Sport Simon Rolfes zitiert.

So schnell wie Leverkusen entließ in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Klub einen Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war. Ten Hag löst Helmut Senekowitsch (Eintracht Frankfurt) und Heinz Elzner (1. FC Nürnberg) ab, die jeweils fünf Ligaspiele im Amt waren (Quelle: Sportec Solutions).

Nach einem durchwachsenen Auftritt im DFB-Pokal beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach (4:0) wartet die Werkself in der Liga auf einen Sieg. Die Unruhe war zuletzt gewachsen: Auf die Auftaktniederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:2) folgte der Einbruch im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (3:3), dabei verspielte Leverkusen in Überzahl einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur Bundesliga

  • Spielplan der Bundesliga

  • Tabelle der Bundesliga

Anzeige

Bayer steckt mitten in einem gewaltigen Umbruch. Zahlreiche Leistungsträger aus der Double-Saison 2024 wie Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong oder Lukas Hradecky ließ die Führungsetage um Sportchef Simon Rolfes in diesem Sommer ziehen, ten Hag musste binnen kürzester Zeit die Abgänge kompensieren und mit etlichen neuen Profis eine Mannschaft formen.

Der Nachfolger von Alonso war mit reichlich Erfahrung nach Leverkusen gekommen. Er führte Ajax Amsterdam einst überraschend ins Champions-League-Halbfinale, beim englischen Rekordmeister Manchester United konnte ten Hag von Juli 2022 bis Oktober 2024 die Erwartungen nicht erfüllen und musste vorzeitig gehen.

Mehr News und Videos zum Fußball
Doch wieder Thema: Nicolas Jackson und der FC BayernUpdate
News

Irre Bayern-Wende: Jackson doch wieder Thema

  • 01.09.2025
  • 12:41 Uhr
Vieira HSV
News

Ticker: HSV leiht Arsenal-Star - Donnarumma im City-Anflug

  • 01.09.2025
  • 12:18 Uhr
Freut sich auf den Ligastart: Erik ten Hag
News

Offiziell: Bayer trennt sich von ten Hag

  • 01.09.2025
  • 12:05 Uhr
Der Julius Hirsch Preis wird seit 2005 vergeben
News

DFB vergibt Julius Hirsch Preis an Elftklässler

  • 01.09.2025
  • 11:38 Uhr
Openda steht vor einem Wechsel nach Italien
News

Medien: Openda vor Wechsel zu Juventus Turin

  • 01.09.2025
  • 11:06 Uhr
Erhofft sich mehr Spielzeit: Jona Niemiec
News

Angreifer Niemiec aus Düsseldorf nach Dänemark

  • 01.09.2025
  • 10:44 Uhr
Bayern-Sportvorstand Max Eberl
News

Showdown: Was beschert den Bayern der Deadline Day?

  • 01.09.2025
  • 09:54 Uhr
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 07) diskutiert mit dem Schiedsrichter, GER BVB Borussia Dortmund 09 vs. 1. FC Union, Fussball, Bundesliga, Spieltag 2, Saison 2025 2026, 31.08.2025 DFB DFL REGUL...
News

Darum ist Bellingham noch nicht der BVB-Boss

  • 01.09.2025
  • 09:33 Uhr
imago images 1065861734
News

Liverpool atmet auf: Entwarnung bei Wirtz

  • 01.09.2025
  • 09:30 Uhr
Will weg: Alexander Isak
News

Teurer als Wirtz: Liverpool vor Transfer von Isak

  • 01.09.2025
  • 08:35 Uhr