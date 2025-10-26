Borussia Dortmund erzwingt den ganz späten Siegtreffer gegen den 1. FC Köln. Die Gedanken des BVB sind aber auch beim schwer verletzten Kölner Timo Hübers. Inmitten der Dortmunder Ekstase hielt Maximilian Beier kurz inne und richtete warme Worte an den schwer verletzten Timo Hübers. "Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der Nationalspieler, der Borussia Dortmund mit seinem ganz späten Treffer beim 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln erlöst hatte: "Ich wünsche ihm eine gute Besserung." Der Kölner Abwehrchef war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, sein rechtes Knie war fixiert, mit leerem, starren Blick wurde er in den Krankenwagen gehoben. Schwere Verletzung von Kölns Timo Hübers überschattet Sieg von Borussia Dortmund

Erkenntnisse zu Köln gegen den BVB - Sorgenkind Guirassy, nächste Bellingham-Watschn Hübers hatte die Verletzung bei einer verunglückten Abwehraktion erlitten und musste noch auf dem Platz minutenlang behandelt werden. Weil der FC nicht mehr wechseln durfte, spielte der BVB die Schlussphase in Überzahl - und Beier traf in Hübers' Abwesenheit tatsächlich noch in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Schock beim 1. FC Köln: Sorge um Timo Hübers Wenngleich der BVB diesen erkämpften Sieg frenetisch bejubelte, waren am Samstagabend doch alle mit ihren Gedanken bei Hübers. "Das sah nicht gut aus", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl mitfühlend: "Das hat uns auf der Bank einen Schrecken eingejagt." Trainer Niko Kovac stimmte zu: "Wir wünschen Timo alles Gute und dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Fußballplatz steht." Am Sonntag bestätigte der FC eine "schwere Knieverletzung", ohne dabei Details zu nennen. Hübers werde am Montag operiert.

Der Sieg, so dramatisch er zustande gekommen war, sei "natürlich verdient", sagte Kehl. Der BVB hatte nach einer wackligen ersten Halbzeit, in der Köln durch den jungen Hoffnungsträger Said El Mala einige gute Chancen auf die Führung ausgelassen hatte, das Spiel kontrolliert. 17 Ecken und Flanke um Flanke segelten in den FC-Strafraum. Doch Marvin Schwäbe im Kölner Tor rettete mehrfach famos, und der FC hielt "aufopferungsvoll" dagegen, wie Trainer Lukas Kwasniok voller Stolz feststellte. Vor allem Hübers und Eric Martel hob er hervor, der späte Gegentreffer fühle sich wie ein "Stich ins Herz" an, sagte Martel. Schwäbe sprach von einem "rundum beschissenen Abend".

Borussia Dortmund siegt dank Joker Maximilian Beier Beier, den Kovac als einen "Jungen, der ehrlich arbeitet und alles gibt", beschrieb, konnte sich später kaum vor Glückwünschen retten. "Mir qualmt ein bisschen der Kopf, aber die Schläge nehme ich gerne in Kauf, wenn es so ein Moment ist", kommentierte der 23-Jährige, der als Joker Schwung ins Spiel gebracht hatte. Das verzückte auch Kovac, dessen "Finisher", wie er seine Einwechselspieler nannte, erneut "einen Impact" hatten. "Man sieht", führte er aus, "es gibt keinen Leistungsabfall, das ist das, was einen Trainer freut."

