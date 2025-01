Doch so heftig wie am Freitag war es noch nie, als der Mittelfeldspieler und sein Teamkollege Exequiel Palacios so lange im Vollstau standen, dass das Duo den Mannschaftsbus zum Spiel nach Dortmund sowie Abschlusstraining und Teambesprechung verpasste.

Der Tscheche, der als Backup von Victor Boniface schon als Verkaufskandidat galt, hat seine nunmehr elf Tore allein in den vergangenen sechs Spielen in der Liga erzielt, seine Traumquote von nur 51 Minuten pro Treffer ist aktuell deutlich besser als die von Harry Kane (14 Tore) und Omar Marmoush (13).

Leverkusen: Mastermind Alonso ist unverzichtbar

Schon zuvor hatte Alonso mit einer extrem defensiven Aufstellung gleich zweimal den FC Bayern in der Allianz Arena ausgecoacht (1:1 in der Liga, 1:0 im Pokal).

Wenn die in den vergangenen zehn Pflichtspielen siegreiche Werkself ihre Form in der Rückrunde aufrechterhalten kann, kommt es schon am 15. Februar in der BayArena gegen die Bayern zu einem vorweggenommenen "Endspiel" um die Meisterschaft.

Somit hat der Abend in Dortmund einmal mehr gezeigt, dass Leverkusen zwar im Zweifel auf Florian Wirtz verzichten kann – nicht aber auf Mastermind Alonso.