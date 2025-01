Florian Wirtz kassiert Denkzettel vor Spiel gegen BVB: Xabi Alonso verrät kuriosen Grund

Florian Wirtz muss den 3:2-Sieg von Bayer Leverkusen bei Borussia Dortmund zu Beginn von der Bank verfolgen. Eine disziplinarische Maßnahme von Xabi Alonso, die der Trainer erst nach dem 3:2-Sieg genau erklärt.

Von Martin Volkmar und Christoph Gailer

War Florian Wirtz mit Trainer Xabi Alonso auf dem Platz oder auf der Kabine aneinandergeraten?

Hatte er sich eines sonstigen Vergehens schuldig gemacht, dass nicht ohne Sanktion bleiben durfte?

All diese Fragen stellten sich Fans und Beobachter am Freitagabend vor dem Bundesligaspiel in Sat.1. zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayer Leverkusen (2:3), denn der Offensiv-Star stand überraschend nicht in der Startelf.

Dabei handelte es sich offenbar um eine disziplinarische Maßnahme, doch eine genaue Begründung wollten die Verantwortlichen zunächst nicht liefern.