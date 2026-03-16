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Bundesliga

Bayer Leverkusen: Sportchef Simon Rolfes kontert Schiri-Kritik von Hoeneß - "verstehe ich nicht"

  • Aktualisiert: 16.03.2026
  • 15:47 Uhr
  • SID

Bayer-Sportchef Simon Rolfes hat auf die massive Kritik von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß an Schiedsrichter Christian Dingert reagiert.

Für Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes ist die massive Kritik von Uli Hoeneß an Schiedsrichter Christian Dingert nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München nicht nachvollziehbar. "Nein, verstehe ich nicht und sehe ich auch nicht so", sagte Rolfes am Rande des Abschlusstrainings vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Arsenal.

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte nach dem 1:1 in der Bundesliga am Samstag in der Bild von der "schlechtesten Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel gesehen habe" gesprochen. Auslöser waren unter anderem der Platzverweis gegen Bayern-Angreifer Luis Díaz wegen einer Schwalbe sowie ein aberkanntes Tor der Münchner nach einem vorangegangenen Handspiel von Harry Kane.

Durch Eingriffe des Videoassistenten habe es zwar Unterbrechungen gegeben, insgesamt habe Dingert das Spiel aber laufen lassen, sagte Rolfes. "Es gab Spielfluss, es gab Torraumszenen, es gab Zweikämpfe im Mittelfeld oder auf dem Platz. Da habe ich schon ganz andere Spiele erlebt, obwohl ich ein bisschen jünger bin", sagte Rolfes am Montag.

Dingert hatte Díaz in der 84. Minute nach einer vermeintlichen Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Der Kolumbianer war im Strafraum nach einem Zweikampf mit Leverkusens Torhüter Janis Blaswich zu Boden gegangen, der Unparteiische wertete die Szene als Täuschungsversuch. Der Referee räumte dies im Nachgang als Fehler ein. "Wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist es kein Elfmeter. Gelb-Rot ist sehr hart, das würde ich jetzt nicht mehr so geben", sagte Dingert.

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