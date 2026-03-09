Am 26. Spieltag der Bundesliga empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern gastiert am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) bei Bayer 04 Leverkusen. Für beide Teams fällt das Aufeinandertreffen zwischen das Hin- und Rückspiel im Achtelfinale der Champions League.

Der Rekordmeister tritt gegen Atalanta Bergamo an, während es die "Werkself" mit dem FC Arsenal zu tun bekommt.

Für den FC Bayern geht es darum, den komfortablen Vorsprung von elf Punkten vor Borussia Dortmund möglichst zu halten und einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen.

Leverkusen kämpft nach zuletzt eher wechselhaften Leistungen in der Bundesliga um die erneute Teilnahme an der Champions League. Bayer rangiert aktuell an Position sechs, hat aber nur drei Zähler Rückstand auf einen Top-4-Platz.

ran fasst die wichtigsten Informationen zum Spiel und zur Übertragung zusammen.