Der langjährige Bayern-Spieler Javi Martínez ist mit seiner Familie dem Nahost-Krieg entflohen.

Der 37-Jährige wurde samt der Familie am Samstag auf Initiative der spanischen Botschaft aus Katar in seine Heimat ausgeflogen. In den Tagen zuvor ist dies noch nicht möglich gewesen. Der Flugverkehr in Katar und Umgebung ist aufgrund des Kriegs stark eingeschränkt.

"Aline und ich haben uns in Katar grundsätzlich sicher gefühlt, weil die katarische Regierung viel dafür tut", sagte der vierfache Vater gegenüber der "Bild." "Unsere Kinder hatten allerdings große Angst. Immer wenn der Alarm ging und der Lärm der Bomben zu hören war, rannten sie zu uns, umarmten uns und weinten. Deswegen haben wir entschieden, dass die Ausreise für uns momentan das Beste ist."