Bayerns Titelchance: Erst Schützenhilfe, dann Party-"Maschinerie"

Der Bayern München kann sich schon am 31. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft sichern - mit Schützenhilfe aus Augsburg.

Der Rathaus-Balkon am Marienplatz ist für den 18. Mai bereits reserviert.

Dass Thomas Müller dann zum 13. und letzten Mal die Schale in Richtung des rot-weißen Fan-Meeres recken wird, und auch Torjäger Harry Kane endlich seinen langersehnten ersten Titel feiern darf - daran besteht eigentlich kein Zweifel mehr. Die Frage ist nur: Wann ist die 34. Meisterschaft des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga amtlich?

Möglich ist es schon am Samstag, und damit am 31. Spieltag. Noch hat der Rekordmeister, der mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze steht, es nicht in der eigenen Hand.

Die möglichen "Szenarien sind noch nicht in meinem Kopf", sagte Trainer Vincent Kompany.