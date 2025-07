Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Auch der FC Barcelona soll wohl eine Absage in der Personalie kassiert haben.

Dieses wurde laut mehrerer englischer Medienberichte allerdings abgelehnt, da der englische Meister kein Interesse an einem Verkauf des Kolumbianers hat.

Der FC Bayern hat sich die nächste Absage eingeholt. Laut einem Bericht der "Bild" waren die Bayern-Bosse mit einem konkreten Angebot für Luis Diaz an den LFC herangetreten.

+++ 01. Juli, 17:05 Uhr: Aufatmen beim FC Bayern: Coman wohl bereit für PSG +++

Droht dem FC Bayern im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain ein Engpass in der Offensive? Leroy Sané steht nicht mehr zur Verfügung und Kingsley Coman musste beim 4:2-Sieg gegen Flamengo nach knapp einer Stunde angeschlagen vom Platz.

Ein Ausfall des Franzosen im Viertelfinale muss aber wohl nicht befürchtet werden. Die Untersuchungen der Mediziner sollen laut "tz"-Bericht keine Verletzung ergeben haben. Es ist zu erwarten, dass Coman bereits am Mittwoch am Mannschaftstraining teilnehmen und sich mit dem Team auf PSG vorbereiten kann.

Sollte in den nächsten Tagen alles nach Plan laufen, dürfte Coman auf dem linken Flügel in der Startelf stehen. Die einzige offene Position in der Offensive ist wohl die Zehner-Position. Nachdem sich Serge Gnabry gegen Flamengo hier schwer tat, könnte die Zeit für Jamal Musiala gekommen sein.

Die "tz" rechnet damit, dass der Youngster bereit ist, in die Startelf zurückzukehren. Für Thomas Müller bleibt wohl ähnlich wie für Gnabry nur der Platz auf der Ersatzbank.