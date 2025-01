Es brauche "Ruhe und Stabilität". Statt einer Kurzschlusshandlung schlägt er vor, "dass man die Ziele vielleicht ein wenig herunterschraubt und in den nächsten Monaten sukzessive am Kader arbeitet". Und: "Jetzt über die Champions League zu sprechen, wäre fatal."

Der ehemalige Dortmunder Andreas Möller forderte im "Doppelpass" bei "Sport 1" trotz der aktuellen Schwächephase Geduld. "Jetzt eine Reißleine zu ziehen, wäre aus meiner Sicht fatal", so der Weltmeister von 1990.

Medienberichten zufolge sollen die Bosse Sahin sogar ein Ultimatum gestellt haben. Das Champions-League-Spiel in Bologna am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) könnte demnach zum Endspiel werden.

Der BVB steckt in der Krise. Trainer Nuri Sahin wirkt zuweilen hilflos. Öffentlich stellte sich Sportdirektor Sebastian Kehl zwar demonstrativ vor den Coach. Doch hinter den Kulissen gibt es längst eine Trainerdiskussion.

"Etwas wirr": Möller vermisst BVB-Führung

Kritik übt Möller, der 1997 die Champions League mit dem BVB gewonnen hatte, an der Außendarstellung der Führungsebene.

So sei es derzeit "etwas wirr". So sei für ihn nicht klar, wer beim BVB für oder gegen die Vertragsverlängerung von Kehl gewesen sei. Auch in Bezug auf Sahin vermisst Möller ein deutliches Statement seitens der Vereinsspitze.

"Was ist mit dem Trainer? Rückendeckung, ja oder nein? Wie ist die Führung? Was ist mit Aki Watzke?" Es gebe "ein großes Gebilde, viele Experten und viel Fachkompetenz. Aber entschieden wird es auf dem Platz", so Möller weiter.