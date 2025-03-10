Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 15. September, 22:57 Uhr: Champions-League-Auftakt wohl ohne Pascal Groß +++ Borussia Dortmund muss aller Voraussicht nach beim Champions-League-Auftakt bei Juventus Turin am Dienstag auf Mittelfeldspieler Pascal Groß verzichten. Der Nationalspieler hat die Reise nach Italien nicht mit angetreten, weil er von Magen-Darm-Problemen geplagt wird. "Wir werden sehen, ob er nicht noch dazukommen kann", sagte Trainer Niko Kovac am Montagabend in Turin: "Es ging ihm die letzten beiden Tage nicht so gut, aber wir gehen davon aus, dass er vielleicht nachfliegen kann." Ein Einsatz von Anfang an ist angesichts der gesundheitlichen Probleme aber ausgeschlossen. "Wir haben einen sehr breiten und guten Kader", betonte Kovac, der im zentralen Mittelfeld unter anderem Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Jobe Bellingham einsetzen könnte. Die verletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck hingegen reisten mit nach Turin. Dies sei laut Sport-Geschäftsführer Lars Ricken wichtig für die Mannschaft und die Spieler. "Das hat auch praktische Gründe, wir bleiben nach dem Spiel einen Tag länger und haben dann vor Ort noch ein Mannschaftstraining", sagte Ricken: "Es ist ein gutes Zeichen an die Mannschaft, dass die beiden mitfliegen."

+++ 11. September, 19:57 Uhr: Wiederkehrende Schmerzen - droht Chukwuemeka Knie-OP? +++ Bei Borussia Dortmunds Carney Chukwuemeka treten wohl wiederkehrend Schmerzen im Knie auf, die laut "Ruhr Nachrichten" von einem losen Gelenk ausgelöst werden sollen. Daher müsse der Mittelfeldspieler regelmäßige Pausen einlegen, um die Belastung entsprechend zu steuern. Eigentlich war deshalb dem Bericht nach schon vor dem Saisonstart ein Eingriff geplant. Allerdings konnte sich der Bundesligist erst spät im Transfersommer mit Chelsea auf einen erneuten Transfer des Engländers einigen. Nun sei der Eingriff erst einmal verschoben worden, möglicherweise nach dem letzten Spiel des BVB 2025 kurz vor Weihnachten.

+++ 11. September, 07:15 Uhr: Silva-Operation soll Verkauf von Maximilian Beier verhindert haben +++ Kaum ist Fabio Silva in Dortmund, da fällt der Neuzugang verletzt aus. Nach Informationen der "Bild" soll er sich unmittelbar vor dem Wechsel einer Operation unterzogen haben, was intern bei Sportchef Lars Ricken für Ärger gesorgt haben soll. Die Blessur hatte offenbar auch Auswirkungen auf die Personalplanung: Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wäre Maximilian Beier (22) wohl nach England verkauft worden, wenn Silva von Beginn an einsatzbereit gewesen wäre. Durch dessen Ausfall mindestens bis Ende September verzichtete der BVB jedoch auf einen Transfer – trotz eines angeblichen Angebots von 70 Millionen Euro des FC Brentford. Beier selbst sieht seinen Verbleib in Dortmund offenbar gelassen. Der deutsche Nationalspieler, der zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Nordirland überzeugte, soll ohnehin wenig Interesse an einem Wechsel auf die Insel haben. Unterdessen läuft der Vertrag von Niklas Süle (30) am Saisonende aus. Laut WAZ ist es eher unwahrscheinlich, dass der Innenverteidiger über den Sommer hinaus eine Zukunft beim BVB hat.

11. September, 07:10: Vertrag von Niklas Süle soll nicht verlängert werden Niklas Süles (30) Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus – und nach Informationen der "WAZ" stehen die Zeichen eher auf Abschied. Der Innenverteidiger war vor gut drei Jahren mit großen Hoffnungen ablösefrei vom FC Bayern gekommen, konnte diese Erwartungen jedoch nie dauerhaft erfüllen. Immer wieder wurde er durch Verletzungen zurückgeworfen, zudem geriet seine Fitness mehrfach in die Kritik. Aktuell fällt Süle wegen einer Wadenverletzung erneut aus und dürfte dem BVB noch rund einen Monat fehlen.

+++ 9. September, 21:01 Uhr: Silva-Management soll wohl Operation verschwiegen haben +++ Auf das Debüt von Fabio Silva müssen sich die BVB-Fans noch etwas gedulden. Wie die "Bild" berichtet, hatten der Spieler und sein Management eine Verletzung, die nicht konservativ behandelt werden konnte, den Dortmunder Verantwortlichen verschwiegen. Zunächst war nur von Adduktorenproblemen die Rede. Beim offiziellen Medizincheck stellte sich jedoch heraus, dass Silvas Verletzung einen operativen Eingriff erforderte – wovon die Dortmunder nichts wussten. Als dies beim Medizincheck festgestellt wurde, soll Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun den Geschäftsführer Sport Lars Ricken informiert haben. Ricken war dem Bericht zufolge völlig empört und soll dies auch gegenüber dem Team geäußert haben. Die Verantwortlichen des BVB drückten den Transfer letztlich doch durch, wohl weil kein adäquater Ersatz verfügbar war und weil sich auch der AC Milan in den Silva-Poker eingemischt haben soll. Dennoch wurde der Vorgang des Transfers intern nochmal diskutiert. Da der gesamte Kontakt mit dem Spieler digital verlief und es kein persönliches Treffen gab, hätte der Kommunikationsfehler mit der Spielerseite vermieden werden können.

+++ 8. September, 13:37 Uhr: BVB-Trikot wird zum Verkaufsschlager +++ Die Last-Minute-Qualifikation für die Champions League scheint sich für den BVB gleich doppelt bezahlt zu machen. Die Borussen werden in der Königsklasse auch in diesem Jahr wieder in einem speziellen Trikot auflaufen, welches bei den Fans so richtig gut ankommt. Noch vor dem ersten CL-Spiel der Dortmunder (16. September gegen Juventus Turin), hat sich das Shirt zum absoluten Verkaufsschlager entwickelt. Marketing-Geschäftsführer Carsten Cramer erklärte im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten", dass bereits 25.000 Trikots in der Spieleredition (es gibt zudem eine Frauen- und eine Kinderedition) verkauft wurden. Für die BVB-Fans, die sich noch kein Trikot gesichert haben, folgt nun aber die schlechte Nachricht. Das Cup-Trikot ist ausverkauft, weshalb es aktuell keine Gelegenheit mehr gibt, eines zu erlangen. Beim BVB hat man mit solchen Verkaufszahlen nicht gerechnet. "Wir haben schon gedacht, dass das Cup-Trikot gut bei den Fans ankommt. Aber der überragende Zuspruch und dass das Trikot zu diesem frühen Zeitpunkt schon bei uns vergeben ist, hat uns etwas überrascht", gab Cramer zu. Mit ein wenig Geduld besteht aber offenbar die Gelegenheit, doch noch im zweiten Anlauf ein Trikot zu ergattern. Cramer hat für September eine Nachlieferung von zunächst 10.000 Exemplaren angekündigt. Bis zur Weihnachtszeit sollen 15.000 weitere folgen. Die 100 Euro teuren Shirts sind klassisch in Gelb gehalten und besitzen eine schwarze Umrandung. Die Borussen werden das Jersey ausschließlich in der Champions League tragen. Es gilt als Hommage an das Trikot aus der Saison 1965/66. Damals gewann der BVB als erste deutsche Mannschaft den Europapokal der Pokalsieger.

+++ 3. September, 9:59 Uhr: Fällt Fabio Silva noch länger aus? +++ Sein Debüt im Trikot von Borussia Dortmund musste Neuzugang Fabio Silva verschieben, Adduktorenprobleme verhinderten einen Einsatz des Stürmers beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin (siehe Eintrag darunter). Dass der 23 Jahre alte Portugiese nach der Länderspielpause mitwirken kann, ist dabei alles andere als sicher. Sportchef Lars Ricken erklärte, dass eine Prognose derzeit schwierig sei. "Ich kann noch nicht sagen, wann genau er bereit sein wird. Wir machen noch ein paar Tests, werden im Zweifel aber lieber ein paar Tage länger warten als etwas zu riskieren", sagte er der "Bild". Silva war für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zum BVB gekommen und soll vor allem Serhou Guirassy entlasten. Als Leihspieler bei UD Las Palmas erzielte er in der Vorsaison zehn Tore in 25 Spielen.

+++ 31. August, 16:38 Uhr: Neuzugang Fabio Silva fehlt gleich im ersten Spiel verletzt +++ Erst vor wenigen Tagen haben die Dortmunder Fabio Silva für 22,5 Millionen Euro plus Boni von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet, da fehlt der Neuzugang schon beim ersten Spiel des BVB verletzt. Der Stürmer steht wegen Adduktorenproblemen im Heimspiel gegen Union Berlin nicht im Kader. Wie die "Bild" berichtet, kommt der Ausfall für die BVB-Bosse allerdings nicht überraschend. Demnach sei das Führungsduo Lars Ricken und Sebastian Kehl über die Problematik informiert. Silva sei wegen der muskulären Verletzung noch bei seinem Ex-Klub in Behandlung gewesen. Den Medizincheck in Dortmund habe er bestanden. In der kommenden Länderspielpause soll der 23-Jährige seine Verletzung weiter auskurieren. Ob er dann schon wieder für das folgende Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim einsatzfähig sein wird, ist jedoch noch unklar. Die beiden anderen Spieler, die die Dortmunder in den vergangenen Tagen verpflichtet haben, stehen gegen Union im Kader. Carney Chukwuemeka sitzt zu Beginn auf der Bank, Verteidiger Aaron Anselmino steht schon in der Startelf.

+++ 29. August, 15:20 Uhr: U23-Coach Tullberg angeblich vor Blitz-Abgang +++ Nur wenige Monate nach seiner Beförderung zum Trainer der Dortmunder Regionallliga-Amateure steht Mike Tullberg wohl vor einem Abgang bei der Borussia. Laut "Sky" wechselt der 39-jährige Däne zu einem nicht namentlich genannten Klub, der im europäischen Wettbewerb vertreten ist. In Dänemark wird berichtet, dass sich bei Tullbergs neuen Klub um den FC Midtjylland handeln soll, der in der Ligaphase der Europa League vertreten ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der BVB soll dem aufstrebenden Trainer wohl die Freigabe erteilt haben und kassiert dafür mehr als eine Million Euro Ablöse. Tullbergs Vertrag in Dortmund läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2028. In der Vorsaison war er zwischenzeitlich sogar als Interimstrainer bei den BVB-Profis im Amt und sollte die U23 zum Klassenerhalt in der 3. Liga führen, der misslang jedoch. In den ersten fünf Spielen der Regionalliga West gelangen ihm mit dem BVB II lediglich zwei Siege.

+++ 28. August, 17:31 Uhr: Diese Details stehen wohl im neuen Kovac-Vertrag +++ Nachdem sich Borussia Dortmund dazu entschieden hat mit Niko Kovac bis Sommer 2027 zu verlängern, sickern nun wohl weitere Vertragsdetails durch. Einem Bericht von "Bild" zufolge, enthält das neue Arbeitspapier gleich mehrere spannende Konditionen. Demnach liegt das Gehalt des Kroaten nun bei 4,5 Millionen Euro jährlich - zuvor soll er eine Million Euro weniger verdient haben. Zudem sollen Titelprämien im Vertrag verankert sein. Bereits für die Qualifikation für die Champions League im vergangenen Jahr habe Kovac 750.000 Euro erhalten. Bei einem möglichen Titelgewinn soll die Prämie noch größer ausfallen. Die Prämie ist verbindlich und soll im Fall der Meisterschaft bei über einer Million Euro liegen. Der Vertrag enthält demnach ebenfalls eine Abfindungs-Regelung. Sollte der BVB seinen Trainer entlassen, würde Kovac eine einmalige sofortige Zahlung erhalten und dürfte direkt bei einem neuen Verein unterschreiben. Zudem soll der ehemalige Bayern-Coach bereits nach einem halben Jahr viel Mitspracherecht im Verein erlangt haben. Demnach war er federführend in der Kaderzusammenstellung.

+++ 28. August, 09:33 Uhr: Adeyemi wechselt Berater - BVB in der Vertrags-Zwickmühle? +++ Dortmunds Stürmer Karim Adeyemi wird neuerdings von Star-Berater Jorge Mendes betreut. Der 59-Jährige hat unter anderem Cristiano Ronaldo unter Vertrag und kümmert sich nun auch um die Karriereplanung von Adeyemi. Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte diese Tatsache Borussia Dortmunds Bestrebungen einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Adeyemi erschweren. Mit seinem bisherigen Management führte der BVB bereits erste Gespräche über einen neuen Kontrakt bis zum Sommer 2029, doch diese sind nun durch den Beraterwechsel wohl erst einmal hinfällig. Nun müsse der Bundesligist mit Mendes in den Verhandlungen wohl von vorne beginnen. Der aktuelle Kontrakt Adeyemis läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers