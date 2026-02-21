- Anzeige -
champions league

Champions League: Einnahmen der Klubs in Saison 2024/25 - drei Bundesligisten in Top 10

  • Veröffentlicht: 21.02.2026
  • 12:55 Uhr
  • ran
Article Image Media
© Avalon.red

Paris Saint-Germain hat in der vergangenen Saison als Gewinner der Champions League am meisten Geld kassiert. Doch wo landen die deutschen Klubs um den FC Bayern und den BVB im Ranking?

Die UEFA hat in ihrem Financial Report für die Saison 2024/25 detaillierte Informationen über die Einnahmen der teilnehmenden Klubs in den Europapokal-Wettbewerben veröffentlicht.

Daraus geht auch hervor, wie viel Geld der Europäische Fußballverband an die Champions-League-Teilnehmer in der Saison ausgeschüttet hat, in der die "Königsklasse" erstmals mit 36 Teams und dem neuen Modus mit Ligaphase ausgetragen wurde.

Die Gelder wurden nach sportlichen und kommerziellen Kriterien aufgeteilt. So bekamen die Klubs nicht nur für das Erreichen der einzelnen Runden von Qualifikation über Ligaphase bis hin zur K.o.-Runde Gelder überwiesen, sondern partizipierten auch am Verkauf der Medienrechte in den verschiedenen Märkten.

ran stellt auf Basis dieser Zahlen eine Tabelle auf, aus der hervorgeht, welche Klubs am meisten Geld von der UEFA bekommen haben.

VIDEO: Vinicius Jr. Rassismus-Vorfall: Vincent Kompany wird emotional

Platz 36: Slovan Bratislava - 21,87 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 35 (0 Punkte)

Platz 35: Sturm Graz - 28,03 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 30 (6 Punkte)

Platz 34: Sparta Prag - 28,51 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 31 (4 Punkte)

Platz 33: FC Girona - 29,93 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 33 (3 Punkte)

Platz 32: Young Boys Bern - 30,20 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 36 (0 Punkte)

Platz 31: Roter Stern Belgrad - 32,02 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 29 (6 Punkte)

Platz 30: FC Bologna - 35,26 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 28 (6 Punkte)

Platz 29: Dinamo Zagreb - 39,71 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 25 (11 Punkte)

Platz 28: Schachtjor Donezk - 41,31 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 27 (7 Punkte)

Platz 27: Red Bull Salzburg - 42,55 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 34 (3 Punkte)

Platz 26: VfB Stuttgart - 42,98 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 26 (10 Punkte)

Platz 25: Celtic Glasgow - 46,22 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 21 (12 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

Platz 24: Sporting Lissabon - 48,98 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 23 (11 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

Platz 23: Stade Brest - 51,83 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 18 (13 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

Platz 22: RB Leipzig - 58,76 Millionen Euro

Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 32 (3 Punkte)

Platz 21: AS Monaco - 59,77 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 17 (13 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

VIDEO:Max Kruse: Eintracht Frankfurt schießt gegen Ex-Star nach Riera-Kritik

Platz 20: Club Brügge - 60,87 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 24 (11 Punkte), Achtelfinale erreicht

Platz 19: AC Mailand - 61,37 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 13 (15 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

Platz 18: Feyenoord Rotterdam - 84,81 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 19 (13 Punkte), Achtelfinale erreicht

Platz 17: PSV Eindhoven - 65,28 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 14 (14 Punkte), Achtelfinale erreicht

Platz 16: Juventus Turin - 66,42 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 20 (12 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

Platz 15: Atalanta Bergamo - 67,08 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 9 (15 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

Platz 14: Benfica Lissabon - 71,43 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 16 (13 Punkte), Achtelfinale erreicht

Platz 13: Manchester City - 76,22 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 22 (11 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht

Platz 12: OSC Lille - 78,72 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 7 (16 Punkte), Achtelfinale erreicht

Platz 11: Aston Villa - 83,69 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 8 (16 Punkte), Viertelfinale erreicht

Platz 10: Atletico Madrid - 84,92 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 5 (18 Punkte), Achtelfinale erreicht

Platz 9: Bayer Leverkusen - 87,11 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 6 (16 Punkte), Achtelfinale erreicht

VIDEO: Bayer Leverkusen: Schick im Netz erst verspottet, dann gefeiert

Platz 8: FC Liverpool - 98,13 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 1 (21 Punkte), Achtelfinale erreicht

Platz 7: Real Madrid - 101,83 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 11 (15 Punkte), Viertelfinale erreicht

Platz 6: Borussia Dortmund - 102,16 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 10 (15 Punkte), Viertelfinale erreicht

Platz 5: FC Bayern - 105,86 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 12 (15 Punkte), Viertelfinale erreicht

Platz 4: FC Barcelona - 116,56 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 2 (19 Punkte), Halbfinale erreicht

Platz 3: FC Arsenal - 117 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 3 (19 Punkte), Halbfinale erreicht

Platz 2: Inter Mailand - 136,63 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 4 (19 Punkte), Finale erreicht

Platz 1: Paris Saint-Germain - 144,42 Millionen Euro

Platzierung Ligaphase: Platz 15 (13 Punkte), Finale gewonnen

