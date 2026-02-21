Champions League: Einnahmen der Klubs in Saison 2024/25 - drei Bundesligisten in Top 10

Paris Saint-Germain hat in der vergangenen Saison als Gewinner der Champions League am meisten Geld kassiert. Doch wo landen die deutschen Klubs um den FC Bayern und den BVB im Ranking?

Die UEFA hat in ihrem Financial Report für die Saison 2024/25 detaillierte Informationen über die Einnahmen der teilnehmenden Klubs in den Europapokal-Wettbewerben veröffentlicht.

Daraus geht auch hervor, wie viel Geld der Europäische Fußballverband an die Champions-League-Teilnehmer in der Saison ausgeschüttet hat, in der die "Königsklasse" erstmals mit 36 Teams und dem neuen Modus mit Ligaphase ausgetragen wurde.

Die Gelder wurden nach sportlichen und kommerziellen Kriterien aufgeteilt. So bekamen die Klubs nicht nur für das Erreichen der einzelnen Runden von Qualifikation über Ligaphase bis hin zur K.o.-Runde Gelder überwiesen, sondern partizipierten auch am Verkauf der Medienrechte in den verschiedenen Märkten.

ran stellt auf Basis dieser Zahlen eine Tabelle auf, aus der hervorgeht, welche Klubs am meisten Geld von der UEFA bekommen haben.