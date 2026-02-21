champions league
Champions League: Einnahmen der Klubs in Saison 2024/25 - drei Bundesligisten in Top 10
- Veröffentlicht: 21.02.2026
- 12:55 Uhr
- ran
Paris Saint-Germain hat in der vergangenen Saison als Gewinner der Champions League am meisten Geld kassiert. Doch wo landen die deutschen Klubs um den FC Bayern und den BVB im Ranking?
Die UEFA hat in ihrem Financial Report für die Saison 2024/25 detaillierte Informationen über die Einnahmen der teilnehmenden Klubs in den Europapokal-Wettbewerben veröffentlicht.
Daraus geht auch hervor, wie viel Geld der Europäische Fußballverband an die Champions-League-Teilnehmer in der Saison ausgeschüttet hat, in der die "Königsklasse" erstmals mit 36 Teams und dem neuen Modus mit Ligaphase ausgetragen wurde.
Die Gelder wurden nach sportlichen und kommerziellen Kriterien aufgeteilt. So bekamen die Klubs nicht nur für das Erreichen der einzelnen Runden von Qualifikation über Ligaphase bis hin zur K.o.-Runde Gelder überwiesen, sondern partizipierten auch am Verkauf der Medienrechte in den verschiedenen Märkten.
ran stellt auf Basis dieser Zahlen eine Tabelle auf, aus der hervorgeht, welche Klubs am meisten Geld von der UEFA bekommen haben.
VIDEO: Vinicius Jr. Rassismus-Vorfall: Vincent Kompany wird emotional
Platz 36: Slovan Bratislava - 21,87 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 35 (0 Punkte)
Externer Inhalt
Platz 35: Sturm Graz - 28,03 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 30 (6 Punkte)
Platz 34: Sparta Prag - 28,51 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 31 (4 Punkte)
Platz 33: FC Girona - 29,93 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 33 (3 Punkte)
Platz 32: Young Boys Bern - 30,20 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 36 (0 Punkte)
Platz 31: Roter Stern Belgrad - 32,02 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 29 (6 Punkte)
Platz 30: FC Bologna - 35,26 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 28 (6 Punkte)
Platz 29: Dinamo Zagreb - 39,71 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 25 (11 Punkte)
Platz 28: Schachtjor Donezk - 41,31 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 27 (7 Punkte)
Platz 27: Red Bull Salzburg - 42,55 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 34 (3 Punkte)
Platz 26: VfB Stuttgart - 42,98 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 26 (10 Punkte)
Bundesliga-Transfergerüchte: "Natürlich glaube ich" - HSV hat Trumpf im Kampf um Luka Vuskovic
Luka Vuskovic (Hamburger SV)
Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an.
Said El Mala (1. FC Köln)
Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.
Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)
Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028.
Jeremy Monga (Leicester City)
Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ...
Jeremy Monga (Leicester City)
... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es.
Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.
Platz 25: Celtic Glasgow - 46,22 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 21 (12 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
Platz 24: Sporting Lissabon - 48,98 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 23 (11 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
Platz 23: Stade Brest - 51,83 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 18 (13 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
Platz 22: RB Leipzig - 58,76 Millionen Euro
Nach Ligaphase ausgeschieden: Platz 32 (3 Punkte)
Platz 21: AS Monaco - 59,77 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 17 (13 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
VIDEO:Max Kruse: Eintracht Frankfurt schießt gegen Ex-Star nach Riera-Kritik
Platz 20: Club Brügge - 60,87 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 24 (11 Punkte), Achtelfinale erreicht
Platz 19: AC Mailand - 61,37 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 13 (15 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
Platz 18: Feyenoord Rotterdam - 84,81 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 19 (13 Punkte), Achtelfinale erreicht
Platz 17: PSV Eindhoven - 65,28 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 14 (14 Punkte), Achtelfinale erreicht
Platz 16: Juventus Turin - 66,42 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 20 (12 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
Platz 15: Atalanta Bergamo - 67,08 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 9 (15 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
Platz 14: Benfica Lissabon - 71,43 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 16 (13 Punkte), Achtelfinale erreicht
Platz 13: Manchester City - 76,22 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 22 (11 Punkte), Play-offs der K.o.-Runde erreicht
Platz 12: OSC Lille - 78,72 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 7 (16 Punkte), Achtelfinale erreicht
Platz 11: Aston Villa - 83,69 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 8 (16 Punkte), Viertelfinale erreicht
Platz 10: Atletico Madrid - 84,92 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 5 (18 Punkte), Achtelfinale erreicht
Platz 9: Bayer Leverkusen - 87,11 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 6 (16 Punkte), Achtelfinale erreicht
VIDEO: Bayer Leverkusen: Schick im Netz erst verspottet, dann gefeiert
Platz 8: FC Liverpool - 98,13 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 1 (21 Punkte), Achtelfinale erreicht
Platz 7: Real Madrid - 101,83 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 11 (15 Punkte), Viertelfinale erreicht
Platz 6: Borussia Dortmund - 102,16 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 10 (15 Punkte), Viertelfinale erreicht
Platz 5: FC Bayern - 105,86 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 12 (15 Punkte), Viertelfinale erreicht
Platz 4: FC Barcelona - 116,56 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 2 (19 Punkte), Halbfinale erreicht
Platz 3: FC Arsenal - 117 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 3 (19 Punkte), Halbfinale erreicht
Platz 2: Inter Mailand - 136,63 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 4 (19 Punkte), Finale erreicht
Platz 1: Paris Saint-Germain - 144,42 Millionen Euro
Platzierung Ligaphase: Platz 15 (13 Punkte), Finale gewonnen