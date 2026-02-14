- Anzeige -
Champions League

BVB vs. Atalanta Bergamo: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Liveticker? Ergebnis 2:0

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 23:23 Uhr
  • ran.de
Bundesligist Borussia Dortmund empfängt in der K.o.-Phase in der Champions League den italienischen Klub Atalanta Bergamo.

Update, 17.2., 23:10 Uhr: BVB siegt 2:0

Borussia Dortmund gewinnt das Play-off-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo mit 2:0 und verschafft sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Italien! Der Bundesligist legte einen erstklassigen Start hin und Guirassys Kopfball ließ Schwarz-Gelb früh jubeln (3.). Danach war Dortmund spielbestimmend und Atalanta brauchte rund 20 Minuten, um aktiv am Spiel teilzunehmen. Der BVB legte durch Beier vor dem Halbzeitpfiff nach (42.) und setzt auch nach dem Seitenwechsel empfindliche Nadelstiche. Bergamo hingegen war gegen die extrem konzentrierte Abwehr der Dortmunder fast chancenlos und kam nur zu wenigen, ungefährlichen Abschlüssen. Das 2:0 ist hochverdient und dürfte Borussia Dortmund für die schwierigen Aufgaben in der Bundesliga Selbstvertrauen geben.

Borussia Dortmund schlägt Atalanta: Die Noten der BVB-Stars

Update, 17.2., 22:10 Uhr: BVB führt zur Halbzeit

Borussia Dortmund spielt eine starke erste Halbzeit und führt nach 45 Minuten mit 2:0 gegen Atalanta Bergamo. Der Bundesligist erwischte einen Blitzstart und ging dank eines Kopfballtreffers von Guirassy früh in Führung (3.). Danach glänzte der BVB mit viel Ballsicherheit, ehe die Italiener auch im Spiel ankamen und sich durch Zalewski zwei Möglichkeiten erspielten (21./25.). Die Partie drohte ein wenig zu kippen, doch Dortmund schaltete rechtzeitig einen Gang höher und erhöhte durch Beier (42.).

Update, 17.2., 20:20 Uhr: Anpfiff verspätet sich

Der Anpfiff der Champions-League-Partie zwischen Borussia Dortmund und Atalanta verspätet sich. Grund dafür ist ein Konzert von Herbert Grönemeyer und die damit zusammenhängende Verspätung des Mannschaftsbusses des BVB. Das Verkehrsaufkommen war dadurch höher als sonst.

Das Playoff-Spiel wird nun statt wie geplant um 21 Uhr erst um 21:15 Uhr angepfiffen.

Update, 17.2., 20:00 Uhr: Aufstellungen da

Dortmund:  Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy

Bergamo: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi, Mario Pasalic, Zalewski - Scamacca

Champions League heute: So seht ihr den BVB im TV & Stream

Nach Platz 17 in der Ligaphase der Champions League geht es nun für Borussia Dortmund in der K.o.-Phase des Wettbewerbs in den Playoffs weiter.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trifft auf den italienischen Klub Atalanta Bergamo, zuerst spielen die Dortmunder am Dienstagabend zuhause.

Vor der Partie gegen Bergamo konnte sich der BVB in der Bundesliga nochmal zusätzliches Selbstvertrauen holen. zum Auftakt des 22. Spieltages siegte der BVB im Signal Iduna Park gegen den 1. FSV Mainz 05 souverän mit 4:0.

Dabei präsentierte sich Torjäger Serhou Guirassy in guter Verfassung, er war mit einem Doppelpack gegen den FSV erfolgreich. Zudem trafen noch Maximilian Beier und Ramy Bensebaini für die Gastgeber.

BVB vs. Atalanta Bergamo heute im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Borussia Dortmund vs. Bergamo im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Atalanta Bergamo wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. Atalanta Bergamo heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch BVB - Atalanta live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Wer zeigt Dortmund vs. Bergamo heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

BVB vs. Atalanta heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Dortmund vs. Bergamo heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo
  • Datum und Uhrzeit: 17. Februar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App
