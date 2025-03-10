- Anzeige -
- Anzeige -
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Konrad Laimer fällt wohl gegen Eintracht Frankfurt aus - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 21.02.2026
  • 12:37 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Eibner

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

- Anzeige -
- Anzeige -

Inhalt

+++ 21. Februar, 12:35 Uhr: Konrad Laimer fällt wohl gegen Frankfurt aus +++

Personeller Rückschlag für den FC Bayern.

Am Samstagnachmittag empfangen die Münchner in der Allianz Arena Eintracht Frankfurt (ab 15:30 Uhr im Liveticker). Konrad Laimer wird laut Informationen der "tz" aber wohl nicht dabei sein.

Der Österreicher konnte bereits am Abschlusstraining am Freitag aufgrund von leichten Problemen nicht teilnehmen, zuletzt hatte ihn ein Faserriss in der Wade geplagt.

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ 20. Februar, 10:11 Uhr: Neuer Frankfurt-Trainer? "Wir haben Informationen" +++

Erwartet den FC Bayern München gegen Frankfurt eine große Unbekannte wegen des Trainerwechsels bei der SGE? "Man muss darauf planen, was man gesehen hat. Das waren die letzten beiden Spiele, wir haben also Informationen. Wir haben auch gesehen, was er in seiner vorherigen Mannschaft gemacht hat", gibt sich Kompany vorbereitet.

"Aber wir müssen flexibel sein. Und das sind wir, weil wir 18 Monate zusammengearbeitet haben bisher. Der Trainer ist neu, aber die Spieler sind gleich", spielt er die Bedeutung des Trainerwechsels runter.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ 20. Februar, 10:06 Uhr: Dortmund noch nicht in Kompanys Kopf +++

Vincent Kompany hat in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt das Duell mit Borussia Dortmund nicht im Kopf. "Es gibt keine Hierarchie von Spielen. Die sind alle gleich wichtig", so der FCB-Cheftrainer.

Auch die drei drohenden Gelbsperren machen dem Belgier keine Sorgen: "Gelbsperren kann ich nicht beeinflussen, das ist kein großes Thema. Wir müssen schlau sein, können aber auch nicht überschlau sein."

+++ 19. Februar, 21:39 Uhr: Barca-Präsidentschafts-Kandidat verspricht Kane-Transfer +++

Spielt Bayern-Star Harry Kane in der Zukunft beim FC Barcelona? Wenn es nach Präsidentschaftskandidat Xavier Vilajoana geht, dann ist die Antwort wohl "Ja".

Über seinen X-Account schrieb Vilajoana: „Sich um die Spieler aus La Masia zu kümmern, muss immer oberste Priorität genießen. Gleichzeitig müssen wir es auch immer schaffen, Elite-Stars anzuziehen. Wir können das möglich machen."

Dazu sehen seine rund 3.300 Follower eine Fotomontage mit Harry Kane. Schon zuletzt kündigte er bei "Sky Sports an: „Wenn wir keinen Harry Kane in unserem Verein haben, dann werden wir ihn holen. Warum nicht?"

Bei den Bayern steht Kane noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag, zuletzt wurde berichtet, dass es erste Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung geben soll.

Zudem gilt eine Wahl von Vilajoana am 15. März als nächsten Barca-Präsident eher als unwahrscheinlich.

- Anzeige -

+++ 19. Februar, 06:38 Uhr: Supertalent Kennet Eichhorn vor Wechsel? +++

Kann sich der FC Bayern München in Stellung bringen für den Transfer eines Top-Talents? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der 16-Jährige Kennet Eichhorn von Hertha BSC sich für einen Transfer in diesem Sommer entschieden haben.

Die Hertha habe demnach alles gehalten, um das größte Talent der eigenen Schmiede der vergangenen Jahre zu halten, der Teenager will jedoch bereits ab Sommer auf höchstem Niveau trainieren.

Bereits zuvor wurde der FCB als Interessent genannt, auch RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Manchester United und Real Madrid sollen Eichhorn beobachten.

- Anzeige -

+++ 18. Februar, 07:43 Uhr: Luis Diaz schwärmt von Sturmpartnern Kane und Olise +++

Satte 80 Torbeteiligungen hat das Angriffstrio des FC Bayern München - Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz - bereits auf dem Konto. Damit bilden die drei das treffsicherste Trio im Weltfußball aktuell.

Diaz schwärmte nun bei "Sky" über seine kongenialen Mitspieler: "Es macht mich sehr stolz, in einer Mannschaft mit Harry und Michael zu spielen. Sie sind technisch wirklich spektakulär."

Vor allem der Engländer hat es Diaz angetan: "Harry macht einfach alles gut. Er hat mich sehr überrascht. [...] Zu sehen, wie er für uns als Mannschaft arbeitet, wie er sich bewegt, wie er sich immer wieder fallen lässt, den Ball fordert und natürlich, wie er Tore erzielt... Er ist eine Maschine. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Offensive zu sein."

Olise dagegen "zerstört" seine Gegenspieler im Eins-gegen-eins. "Er ist technisch so gut und macht den Unterschied. Er ist ein ruhiger Kerl. Auf dem Platz ist er sehr kommunikativ."

- Anzeige -

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

- Anzeige -

Mehr Infos: Bundesliga-Tabelle

Mehr Fußball-News
PSG - Inter 5 to 0, UEFA Champion League final UEFA Champions League Final, Internazionale Milano vs FC Paris Saint-Germain at the Allianz Arena in Munich. Munich, Germany 31 May 2025, Credit:Fabio...
News

Einnahmen in Königsklasse: Drei Bundesligisten in Top 10

  • 21.02.2026
  • 12:55 Uhr
Trifft für Brügge: Nicolo Tresoldi
News

Tresoldi sieht Zukunft beim DFB - kein Anruf aus Italien

  • 21.02.2026
  • 12:44 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

  • 21.02.2026
  • 10:49 Uhr
13.02.2026, Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05, 1. Bundesliga, 22. Spieltag Tor zum 3:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) hier im Jubel mit Felix Nmecha (Borussia Dortmund, 8) Waldemar A...
News

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream & Liveticker

  • 21.02.2026
  • 10:42 Uhr
14.02.2026, xblx, Fussball 1.Bundesliga, SV Werder Bremen - Bayern München v.l. Harry Kane (FC Bayern Muenchen), Goal scored, Tor zum 0:1, celebrate the goal, Torjubel , Jubel, jubeln, jubelt, Konr...
News

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker

  • 21.02.2026
  • 10:41 Uhr
Dallmann trifft mit Bayern auf Wolfsburg
News

Bayern auf Meisterkurs: "Wären selber schuld"

  • 21.02.2026
  • 06:39 Uhr
Scherzt nach dem harten Spiel: HSV-Trainer Merlin Polzin
News

Verspätung, Fouls, Mauer-Debatte in Mainz: "Was für ein Abend"

  • 21.02.2026
  • 06:38 Uhr
TSG-Trainer nach Personalbeben: &quot;Beschäftigt uns&quot;
News

Ilzer wünscht sich Ruhe im Hoffenheimer Umfeld

  • 21.02.2026
  • 06:35 Uhr
Konrad Laimer (FC Bayern München) schaut waehrend des Spiels der Bundesliga zwischen SV Werder Bremen und FC Bayern München, Weserstadion am 14. February 2026 in Bremen, Deutschland. (Foto von Oliv...
News

FC Bayern: Wie geht es weiter mit Konrad Laimer?

  • 20.02.2026
  • 23:39 Uhr
imago images 1072914071
News

Punktgewinn in Mainz: HSV bleibt erneut ungeschlagen

  • 20.02.2026
  • 22:47 Uhr
Empfehlungen der Redaktion
260221 Florian Wilmsmann of Germany competes in men s freestyle skiing ski cross seeding during day 15 of the 2026 Winter Olympics on February 21, 2026 in Livigno. Photo: Vegard Grott BILDBYRAN kod...
News

Olympia LIVE: Deutsches Duo kämpft um Skicross-Medaillen

  • 21.02.2026
  • 12:55 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 21.02.2026
  • 10:35 Uhr
December 1, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots wide receiver Stefon Diggs (8) on the sideline during the NFL, American Football Herren, USA game between New York Giants and New England...
News

Diggs und Co.: Welche NFL-Stars gecuttet werden könnten

  • 21.02.2026
  • 10:23 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 14: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass in the third quarter of an NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Chargers ...
News

Cap-Probleme: Chiefs bauen Mahomes-Vertrag um

  • 21.02.2026
  • 10:19 Uhr
Rodeln
News

Olympia-Preisgeld: Deutschland von Polen abgehängt

  • 21.02.2026
  • 10:17 Uhr
imago images 1049934399
News

Neues Bears-Stadion: Umzug in anderen Bundesstaat rückt näher

  • 21.02.2026
  • 10:17 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 16: Green Bay Packers Special Teams Coordinator Rich Bisaccia looks on during the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Green Bay Packers and the I...
News

Packers-Knall! Coach tritt überraschend zurück

  • 21.02.2026
  • 10:11 Uhr
Vonn
News

Vonn-Sturz: Ski-Legende erhebt Vorwürfe gegen Trainerteam

  • 21.02.2026
  • 09:35 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 21. Februar

  • 20.02.2026
  • 23:55 Uhr
Konrad Laimer (FC Bayern München) schaut waehrend des Spiels der Bundesliga zwischen SV Werder Bremen und FC Bayern München, Weserstadion am 14. February 2026 in Bremen, Deutschland. (Foto von Oliv...
News

FC Bayern: Wie geht es weiter mit Konrad Laimer?

  • 20.02.2026
  • 23:39 Uhr