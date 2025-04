+++ Update, 4. April, 12:45 Uhr: BVB will Schnapper in der Schweiz machen +++

+++ Update, 15. April, 14:42 Uhr: Borussia tritt CL-Kracher wohl ohne Emre Can an +++

Serhou Guirassy zeigte beim 3:1 gegen den FC Barcelona, dass er einer der besten Mittelstürmer in Europa ist. Mit satten 13 Treffern in der Champions League steht er an der Spitze der Torjägerliste.

Der Deutsche verpasste bereits das Teamtraining am Montag. Neben Nico Schlotterbeck wäre Can der zweite Innenverteidiger der dem BVB im Königsklassen -Kracher fehlt.

Vor einigen Wochen wurde Montoro bereits durch südamerikanische Medien mit dem brasilianischen Top-Klub Botafogo Rio de Janeiro in Verbindung gebracht. Nun klopfen auch europäische Spitzenvereine an - darunter Olympique Lyon und auch Bayer Leverkusen.

Laut einem "Sky"-Bericht zeigen die Schwarz-Gelben Interesse an Alvaro Montoro. Der 17-Jährige steht zurzeit bei Velez Sarsfield in der höchsten argentinischen Liga unter Vertrag. Dort überzeugt der offensive Mittelfeldspieler durch starke Leistungen und macht auf sich aufmerksam.

+++ Update, 14. April, 20:20 Uhr: Wechsel zu Benfica - BVB verliert U17-Torjäger Diego Castel-Branco +++

Bundesligist Borussia Dortmund verliert U17-Torjäger Diego Castel-Branco.

Das hat der Berater des 16-Jährigen bei "Sky" bestätigt. Demnach wechselt das BVB-Nachwuchstalent im Sommer 2025 ablösefrei nach Portugal zu Benfica Lissabon.

Erst kürzlich feierte das BVB-Juwel sein Debüt in der U19 der Dortmunder, ansonsten geht er in der U17 auf Torejagd und das sehr erfolgreich. In der laufenden Saison gelangen ihm in 21 Partien bereits 18 Treffer.