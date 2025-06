Moukoko, den die Möglichkeit in der kleineren Liga reizen soll, habe demnach schon fix zugesagt. Sein Vertrag in Dortmund wäre noch bis 2026 gelaufen.

In Nizza schaffte Moukoko den Durchbruch in der vergangenen Saison nicht. Er kam in 22 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte zwei Tore, drei weitere Treffer bereitete er vor.

Vier seiner fünf Scorer markierte Moukoko beim 8:0-Schützenfest gegen AS St.-Etienne am fünften Spieltag. In Summe stand er in der Ligue 1 allerdings auch nur für rund 199 Minuten auf dem Platz.

In der Europa League durfte der Youngster immerhin für 537 Minuten ran, markierte aber nur einen Assist.