Der Rekordmeister hat fürs Erste seinen Nimbus als Dortmunder Angstgegner verloren, schließlich wurde auch das jüngste Duell in München schon 2:0 gewonnen.

Sogar der dritte Erfolg in Serie wäre beim 1:1 gegen den FC Bayern München drin gewesen, schließlich führte der BVB bis zur 85. Minute gegen den angeblich so weit enteilten Kontrahenten.

Groß war die Kritik vor der Länderspielpause nach den schwankenden Leistungen bei Borussia Dortmund , Trainer Nuri Sahin stand massiv in der Kritik.

Beim überzeugenden Auftritt gegen Bayern München deutet Borussia Dortmund an, wie viel Talent und Qualität im Kader stecken. Dennoch muss noch einiges besser werden. Ein Kommentar.

BVB: Mini-Serie gegen Bayern macht Mut

Eine Mini-Serie, die den Borussen Mut macht, denn zuvor hatte es in den vergangenen Jahren meist üble Klatschen gegen Bayern gegeben.

So wie beim 0:4 vor rund einem Jahr im heimischen Stadion oder bei den drei Auswärts-Pleiten in Folge in der Allianz Arena mit 0:15 Toren zwischen März 2018 und November 2019.