Der "Klassiker" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern endet mit einem Remis. ran zeigt die Noten zum Topspiel in der Einzelkritik. Von Martin Volkmar und Chris Lugert Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Im "Klassiker" bei Borussia Dortmund rettete Jamal Musiala (85.) dem Rekordmeister ein 1:1 (0:1) und bleibt damit zehn Punkte vor dem BVB. Dortmund war in der ersten Halbzeit durch Jamie Gittens (27.) in Führung gegangen. ran zeigt die Noten zum Topspiel in der Einzelkritik.

Anzeige

Anzeige

Gregor Kobel Ein Schuss von Sane (7.), der unter die Kategorie "dankbar" fällt - sonst ist Kobel in der ersten Halbzeit ohne Beschäftigung. Kommt nach einem etwas kurz geratenen Rückpass von Nmecha rechtzeitig raus und klärt souverän. Weltklasse seine Tat nach der Pause gegen Müller (49.), chancenlos beim Kopfball von Musiala (85.). ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Julian Ryerson Richtig starker Auftritt des Norwegers, vor allem in der Defensive. Hat seine rechte Seite gegen Tel und Davies gut im Griff. Lässt nur selten etwas zu und überzeugt wie gewohnt mit riesiger Einsatzfreude. Sieht Gelb nach einem Foul an Davies (71.). Wird kurz darauf von Sahin vom Platz genommen. ran-Note: 2

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Waldemar Anton Bitterer und vor allem kurzer Abend für den Innenverteidiger, der bereits nach gut einer Viertelstunde mit einer Leistenverletzung ausgewechselt werden muss. Bis dahin wenig gefordert, aber auch fehlerlos. Wird durch Niklas Süle ersetzt. ran-Note: ohne Bewertung

Nico Schlotterbeck Der Innenverteidiger unterstreicht in der ersten Halbzeit seine aufsteigende Form der vergangenen Wochen. Routiniert, abgeklärt, fehlerfrei. Im Aufbauspiel ein wichtiger Faktor, hat die meisten Ballkontakte der Schwarz-Gelben. Nach der Pause mehr gefordert und etwas wackliger, vor Müllers Großchance kann er Musiala nicht stoppen. Insgesamt aber ein ordentlicher Auftritt. ran-Note: 3

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Anzeige

Ramy Bensebaini Anfangs mit ein paar Problemen gegen Sane, stabilisiert sich aber. Lässt wie Ryerson auf der Gegenseite lange nicht viel zu, weil auch er von seinem Vordermann - in dem Fall Gittens - gut unterstützt wird. Hat Glück in der Schlussphase, dass sein Halten gegen Sane keinen Elfmeter nach sich zieht. Offensiv quasi nicht existent. ran-Note: 3

Felix Nmecha Als Hybrid zwischen der Sechser- und der Achterposition unterwegs, betreibt der Nationalspieler weiter Eigenwerbung für sich. Gut im Zweikampf, sicher im Passspiel. Offensiv ohne die großen Glanzpunkte. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Pascal Groß Übernimmt die Rolle von Brandt, ohne aber dessen Spielwitz und Kreativität einbringen zu können. Hat dafür Routine und Abgeklärtheit. Wechselt sich hinsichtlich offensiver und defensiver Ausrichtung immer wieder mit Nmecha ab. Solider Auftritt, nicht mehr, nicht weniger. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Der Österreicher ist extrem umtriebig, im Gegenpressing agiert er auf einer Höhe mit Guirassy. Steht im eigenen Ballbesitz etwas tiefer, leitet dabei aber immer wieder gute Angriffe ein. Hat in der 62. Minute die große Chance zum 2:0, scheitert aber an Neuer. Sein Foul an Sane und der daraus resultierende Freistoß führt über Umwege zum Bayern-Ausgleich. ran-Note: 3

Anzeige

Maximilian Beier Der Youngster ist auf Rechtsaußen zunächst weitestgehend von der Versorgung abgeschnitten, was daran liegt, dass nur eine kleine Zahl an Angriffen über seine Seite läuft. Leistet Ryerson aber gute Unterstützung in der Defensive. Bedient nach der Pause Gittens stark, der aber zu lange braucht. Setzt auch Sabitzer (62.) toll in Szene, der aber an Neuer scheitert. ran-Note: 3

Anzeige

Jamie Gittens Bringt den BVB mit einer überragenden Aktion in Führung. Lässt zunächst Laimer mit einer einfachen Körpertäuschung komplett ins Leere laufen, sprintet dann in Höchsttempo auf Neuer zu und bleibt eiskalt im Abschluss. Braucht nach der Pause (49.) zu lange und lässt damit das 2:0 liegen. Auch danach mit ein paar guten Aktionen, geht aber nach 74 Minuten für Malen raus. ran-Note: 2

Anzeige

© Kirchner-Media

Anzeige

Serhou Guirassy Nur zwei wenig gefährliche Abschlüsse in der ersten Halbzeit für den Mittelstürmer, damit allerdings mit den meisten seines Teams. Zudem mit einer ganz starken Zweikampfquote unterwegs. Sehr fleißig auch im Gegenpressing. Ohne jeden Torschuss nach der Halbzeitpause. Ein unglückliches Spiel für einen Stürmer. ran-Note: 4

Einwechselspieler BVB Niklas Süle (ab der 17. Minute): Kommt für den verletzten Anton ins Spiel. Ist bis zur Halbzeit kaum gefordert, was zu tun ist, meistert er aber souverän. Unfreiwillig am Bayern-Ausgleich beteiligt, als er beim Sane-Freistoß abgeschossen wird und unmittelbar danach im Zentrum fehlt, wo Musiala einköpft. ran-Note: 4 Donyell Malen (ab der 74. Minute): Der Niederländer ersetzt Gittens in der Schlussphase. Hat aber keinerlei Aktien mehr an diesem Spiel. ran-Note: 3 Yan Couto (ab der 74. Minute): Kommt für den vorbelasteten Ryerson rein, ohne Einfluss danach. ran-Note: 3 Giovanni Reyna (ab der 90. Minute): Darf in den letzten Minuten noch einmal mitwirken. ran-Note: ohne Bewertung

Anzeige

Manuel Neuer Der Kapitän zieht mit seinem 512. Bundesligaspiel mit Uli Stein gleich und hat nun in der ewigen Bundesliga-Bestenliste der Torhüter nur noch Eike Immel (534) und Oliver Kahn (557) vor sich. Beim 0:1 chancenlos. Danach selten gefordert, ehe er nach 62 Minuten gegen den frei auf ihn zulaufenden Sabitzer per Fuß das 0:2 verhindert. In der Nachspielzeit bei Groß‘ Freistoß etwas wackelig gegen Schlotterbeck. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Sehr bemüht, das Bayern-Spiel weiter nach vorne zu schieben. Großes Engagement und wie schon gewohnt als Ballverteiler mit den meisten Pässen. Ordentlicher Auftritt, kämpft bis zuletzt und am Ende erfolgreich gegen die erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Steht stabil im Zentrum und lässt Guirassy kaum zur Entfaltung kommen. Zudem rechtzeitig gegen den BVB-Torjäger zur Stelle (22.). Erneut souverän. ran-Note: 2

Min-Jae Kim Der Koreaner knüpft an seine guten Vorstellungen der vergangenen Wochen an und hat einen großen Anteil daran, dass die Mitte weitgehend dicht ist. Geht nach 80 Minuten wegen eines Cuts und aus taktischen Gründen für Olise runter. ran-Note: 3

Alphonso Davies Trotz seiner Alkoholfahrt vor wenigen Tagen bleibt der Kanadier in der Startelf. Kann sich aufgrund des aggressiven Ryerson kaum einmal vorne in Szene setzen, zumal er defensiv den lauernden Beier in Schach halten muss. Hat dort vor allem nach der Pause einige wichtige Ballgewinne. ran-Note: 3

Leon Goretzka Der Ex-Schalker versucht viel, ihm gelingt trotz viel Einsatz aber insgesamt wenig. Kaum einmal gefährlich, dafür mit zu vielen Fehlpässen. Gibt aber nie auf und hilft mit, dass der Druck bis zum späten Ausgleich aufrecht erhalten wird. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher startet nach seinem guten Spiel gegen PSG erneut rechts hinten. Sehr aktiv, marschiert viel nach vorne. Lässt dann aber Gittens viel zu leicht davonlaufen, der zum 1:0 für die Gastgeber trifft (27.). Auch danach mit Problemen gegen den quirligen und schnellen Dortmunder. Direkt nach dem Wechsel aber aufmerksam, als er gerade noch vor dem einschussbereitem Gittens klärt (50.). Leitet zudem vorne Sanes Großchance ein. Muss aber unmittelbar danach vom Platz. ran-Note: 4

Leroy Sane Obwohl der Nationalspieler gegen Paris nicht überzeugen konnte, bleibt er in der Anfangsformation und zeigt sich sehr motiviert. Hat die erste Chance, als er mit einem schönen 18-Meter-Schuss an Kobel scheitert (7.), ist auch sonst an vielen Offensivaktionen beteiligt. Taucht dann aber nach gutem Beginn wieder ab. Nach der Pause wieder besser ins Spiel, vergibt aber den Ausgleich, als er frei vor Kobel links vorbeischießt (61.). Holt kurz vor Schluss den Freistoß an der Strafraumgrenze raus, den er zwar zunächst in die Mauer schießt, dessen Abpraller aber letztlich zum 1:1 führt. ran-Note: 3

Jamal Musiala Der Jungstar hängt in der ersten Halbzeit in der Luft, weil ihn das BVB-Mittelfeld eng markiert, und hat keine gefährliche Aktion. Nach der Pause deutlich verbessert: Bereitet direkt Müllers Top-Chance vor, hat dann Pech bei seinem starken verdeckten Schuss aus 22 Metern knapp neben das Tor (58.). Belohnt sich schließlich mit seinem Kopfballtreffer zum späten Ausgleich (85.), wieder per Kopf. ran-Note: 2

© 2024 Getty Images

Mathys Tel Der Franzose erhält etwas überraschend links vorne den Vorzug vor seinem Landsmann Kingsley Coman, zumal Serge Gnabry wegen Knieproblemen ausfällt. Agiert aber in den ersten 45 Minuten komplett unauffällig. Nach der Pause mit seinem ersten Schuss, den Kobel aber sicher hält (47.). Danach aber wieder ohne Zugriff, so dass ihm Kompany nach 62 Minuten auswechselt. ran-Note: 4

Harry Kane Der Engländer kommt zunächst nicht ins Spiel und muss dann schon nach 33 Minuten verletzt runter. Ob er im DFB-Pokal am Dienstag gegen Leverkusen wieder fit ist, war zunächst unklar. Für ihn wird Müller eingewechselt. ran-Note: 4