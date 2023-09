"Wir haben immer wieder genau diese Spiele angesprochen", klagte Terzic, "und jetzt passieren sie uns wieder!" Er sprach seinem Team sogar die Titelreife ab: "So wird es schwer sein, irgendwann mal was zu feiern."

Wie der BVB in vermeintlich komfortabler Position kollabierte, nannte Kehl "vogelwild und hektisch", strukturlos und leichtfertig. "Erklärbar ist das für uns nicht", sagte er und wirkte in dieser frühen Saisonphase bereits ratlos. Köln zu Hause, Bochum auswärts, Heidenheim zu Hause - das geht für ein vermeintliches Top-Team zum Saisonstart kaum besser. Nun aber fehlen von möglichen neun Punkten bereits vier.

BVB: Nach nur drei Spielen in der Krise

"Wir haben gespürt, wie weh es tut, wenn man es am Ende nicht schafft, das aufzuholen, was in der Hinrunde liegen geblieben ist", sagte Terzic, es war ein eindeutiger Verweis auf das Drama am 27. Mai.

Der BVB steckt in seiner ersten Krise: nach nur drei Spielen. Daran änderte auch das Blitz-Debüt von Niclas Füllkrug nichts. Der am Donnerstag erst verpflichtete Nationalspieler kam in der 78. Minute "mit Kribbeln im Bauch" - er landete im Chaos. Gerade wurde ein "dämlicher Elfmeter" (Julian Brandt) für Heidenheim überprüft, dann zunächst zurückgenommen.

Und letztlich doch gegeben. Sebastien Haller, für Füllkrug gewichen, sah auf der Bank für sein Foul die Gelbe Karte. Und Tim Kleindienst verwandelte zum Ausgleich. Es wurde eine Blamage zum Einstieg - und sofort die erste Krise im neuen Klub.