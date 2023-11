Nico Schlotterbeck

Anfangs häufig ohne direkten Gegenspieler. Wenn dann aber Millot tief durchstartet, immer wieder mit Problemen schrittzuhalten. Läuft viel hinterher, teilweise mit krassen Stellungsfehlern. Als sich das Spiel rund um die Halbzeit beruhigt, wirkt er an der Seite von Süle auch etwas sicherer. Man merkt ihm an, dass er einen dominanten Partner in der Innenverteidigung braucht. ran-Note: 5 © Jan Huebner