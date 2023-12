Borussia Dortmund droht den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren - Bochum und Heidenheim jubeln.

Anzeige

Borussia Dortmund droht nach der nächsten durchwachsenen Leistung in der Bundesliga den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren. Nur drei Tage nach dem starken Auftritt gegen Paris Saint-Germain und dem Gruppensieg in der Königsklasse kam die Mannschaft von Trainer Edin Terzic im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg nur zu einem 1:1 (1:1). Ermedin Demirovic (23.) hatte die starken Hausherren in Führung gebracht. Donyell Malen (35.) erzielte den Ausgleich für den BVB, der in der Liga zum dritten Mal in Folge nicht gewinnen konnte und es damit einmal mehr verpasste, die guten Leistungen aus der Champions League auch in der Liga abzurufen.

In drei weiteren Begegnungen im Kampf gegen den Abstieg waren der VfL Bochum und Aufsteiger FC Heidenheim die großen Gewinner. Die Bochumer setzten sich im Kellerduell gegen Union Berlin souverän mit 3:0 (1:0) durch und verschafften sich damit etwas Luft. Union hingegen ist auf dem Relegationsplatz mittendrin im Abstiegskampf. Takuma Asano (45.+5), Goncalo Paciencia (54.) und Kevin Stöger (78., Foulelfmeter nach Videobeweis) schossen den VfL zum zweiten Heimsieg in Folge.

Heidenheim feierte mit einem 1:0 (1:0) beim Rivalen FSV Mainz 05 durch einen Treffer von Marvin Pieringer (12.) den ersten Auswärtssieg in seiner Bundesliga-Premierensaison und rückte mit 17 Punkten näher an das Tabellen-Mittelfeld heran. Mainz hingegen liegt mit neun Zählern als Vorletzter nur einen Punkte vor Schlusslicht Darmstadt 98. Der Aufsteiger kassierte im eigenen Stadion ein 0:1 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg.

Lovro Majer (63.) traf entscheidend für den VfL, der die siebte Auswärtspleite in Folge vermied. Der frühe Platzverweis für Wölfe-Abwehrchef Maxence Lacroix nach einer Notbremse (27.) brachte Darmstadt nichts. Die Hessen warten seit acht Spielen auf einen Sieg.