Das Versteckspiel begann am Donnerstagvormittag - am späten Nachmittag sickerte das Ergebnis der brisanten Winter-Analyse durch: Edin Terzic bleibt Trainer von Borussia Dortmund.

Ansage an die Mannschaft

Emre Can zögerte bei der Frage nach Terzic lange, bevor er ihn in Schutz nahm, Marco Reus saß nach einer Patzigkeit bei seiner Auswechslung im Spiel zuvor 90 Minuten auf der Bank - dabei ist er einer der besten Spielentscheider der Bundesliga-Geschichte.

Die Entscheidung pro Terzic ist somit zugleich eine Ansage an die Mannschaft. Ihr wird die Schuld an der Misere zugewiesen, ihr wird die Verantwortung übergeben, eine ähnliche Aufholjagd zu starten wie in der Vorsaison, in der die Dortmunder am Ende doch noch dem FC Bayern die Meisterschale in den Schoß warfen.

Wie unberechenbar eine solche turnusgemäße Analyse hätte sein können, weiß Watzke am besten. Im Mai 2022 saß er mit Kehl und Sammer zusammen. Am Ende stand die überraschende Trennung von Trainer Marco Rose - dieses Schicksal bleibt Terzic vorerst erspart.