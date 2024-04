Auf diese Weise wurde der damals 20-Jährige in ganz Europa bekannt und zu einer Vereins-Ikone. Denn bereits zuvor war es immer wieder Ricken, der wichtige Tore im Europapokal erzielt hatte. Zu der Karriere des gebürtigen Dortmunders, der sich dem Klub im Alter von 14 Jahren angeschlossen hatte, gehört aber auch, dass er nach seinem "BVB-Tor des Jahrhunderts" nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen konnte.

Lars Ricken wird auch heute nach allem voran mit einem Moment in Verbindung gebracht, der inzwischen fast 27 Jahre her ist. Dieser ereignete sich beim Champions-League-Finale am 28. Mai 1997.

Lars Ricken wird der neue Geschäftsführer Sport von Borussia Dortmund und tritt damit in die großen Fußstapfen von Hans-Joachim Watzke. Doch was sind eigentlich die Hintergründe der doch etwas überraschenden Entscheidung?

Was machte Lars Ricken nach seiner aktiven Karriere?

Als Lars Ricken seine aktive Laufbahn im Jahr 2009 beendete, strebte er eine Rolle im Vereins-Management an. Der Ex-Stürmer absolvierte ein Trainee-Programm und stieg als Nachwuchs-Koordinator der Schwarz-Gelben ein. Im Jahr 2021 erfolgte dann die Beförderung zum Direktor des Nachwuchsleistungszentrum.



In dieser Zeit konnte sich Ricken verdient machen, indem er zahlreiche Top-Talente wie Jadon Sancho oder Christian Pulisic in die Profi-Mannschaft führte. Zudem verzeichnete der BVB immer wieder Erfolge in der A-Jugend und schaffte es auch, seine zweite Mannschaft in der 3. Liga zu halten. Durch den feststehenden Abstieg der Freiburger Fußballschule sind die Dortmunder momentan die einzige U23 in Liga drei. Dies sind allesamt Meilensteine, die sich auch Ricken anrechnen kann.