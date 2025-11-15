Borussia Dortmund: Karim Adeyemi wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt - Nagelsmann äußert sich

Wie die "Bild" berichtet, wurde der Star von Borussia Dortmund wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro verurteilt (60 Tagessätze zu je 7.500 Euro)

Dem Bericht nach fand die Polizei bei Adeyemi einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät (Taser). Gemäß dem deutschen Waffengesetz sind aber Erwerb, Besitz und Führen dieser beiden Gegenstände strafbar.

Auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (Montag ab 20:45 Uhr im Liveticker) äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann nur knapp und bat darum, den Fokus auf dem Spiel zu belassen.

"Rudi (Völler) und ich haben mit ihm gesprochen. Aber das ist eine Thematik, die sehr viel Raum und Zeit einnimmt. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel. Deshalb werden wir uns nach dem Spiel mit der Thematik befassen", sagte Nagelsmann am Sonntag.