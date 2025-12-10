Nico Schlotterbeck wettert gegen BVB-Kollegen: "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball"

Der verspielte Sieg gegen Underdog Bodö/Glimt sorgt für Missstimmung bei Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck holt nach dem Remis zu einer bemerkenswerten Rundum-Kritik aus. Auch die eingewechselten Stars kommen dabei nicht gut weg.

Dicke Luft beim BVB!

Mit dem 2:2 gegen Außenseiter Bodö/Glimt hat Borussia Dortmund zwei wichtige Punkte im Rennen um die Top 8 der Champions League aus der Hand gegeben.

Vor allem Abwehrchef Nico Schlotterbeck war bedient. Nach dem Schlusspfiff ließ er am "DAZN"-Mikrofon kein gutes Haar am Auftritt des BVB. "Das ist nicht bitter, das ist richtig schlecht."

"Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", analysierte der Abwehrspieler. Ein heftiger Seitenhieb unter anderem gegen Karim Adeyemi (ran-Note 5) und Serhou Guirassy (ran-Note 5), die neben Emre Can und Julian Ryerson in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden.