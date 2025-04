Koch hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, allerdings wohl mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro.

Da Dortmund aber nicht sicher mit einer Teilnahme an der Champions League planen kann als aktueller Siebter in der Bundesliga-Tabelle, soll die Borussia bei Koch gar nicht in der Pole Position sein. Neben dem BVB dürften nämlich weitere Teams am Innenverteidiger Interesse bekunden.

Koch spielt seit dem Sommer 2023 für die Eintracht. Zunächst wechselte er für ein Jahr von Leeds auf Leihbasis zu den Frankfurtern, 2024 verpflichteten die Hessen den 1,92-Meter-Hünen dann dauerhaft.

In der laufenden Saison bestritt der Sohn von Kaiserslautern-Ikone Harry Koch 39 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt und erzielte dabei zwei Treffer.