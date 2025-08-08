Fußball
Borussia Dortmund: Kurze Vorbereitung - Kovac will Zeit bis zur Länderspielpause
08.08.2025
- 21:13 Uhr
- SID
Der BVB befindet sich in der Vorbereitung auf die Saison, die bereits in der kommenden Woche beginnt. Niko Kovac fordert jedoch mehr Zeit.
Nach der kurzen Vorbereitung wird Borussia Dortmund laut Trainer Niko Kovac erst im Laufe der Saison das Leistungsmaximum erreichen. Sein Team sei auf einem "ordentlichen bis guten Niveau", sagte der BVB-Coach vor dem Abschluss des sechstägigen Trainingslagers in Saalfelden/Österreich. Man werde aber "im laufenden Spielprozess" noch "etwas machen müssen".
Am Sonntag (17:30 Uhr) bestreiten die Westfalen ihren letzten Test gegen Juventus Turin, dabei wird auch Ex-Profi Mats Hummels verabschiedet. Aufgrund der Klub-WM und des anschließenden Urlaubs ist die Saisonvorbereitung diesmal besonders komprimiert. Am 18. August steht das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiss Essen an, fünf Tage später geht es für den BVB beim Bundesliga-Auftakt zum FC St. Pauli.
BVB: "Bis dahin brauchen wir Siege"
Bis zur Länderspielpause Anfang September "müsste das alles im Großen und Ganzen abgeschlossen sein", sagte Kovac und forderte: "Bis dahin brauchen wir Siege." Die ersten beiden Wochen habe sein Team schon einmal "gut genutzt. Mit dem Leistungsstand der Mannschaft bin ich zufrieden".
Positiv blickte der Kroate auch auf den Konkurrenzkampf. "Alle haben begriffen: Es geht in kürzester Zeit darum, sich zu positionieren. Das sehe ich, das freut mich", sagte Kovac. Es werde in der kommenden Saison zwar "Grenzfälle geben, wie immer. Aber das ist auch gut".